3 hacks για να κρατήσεις το αντικολλητικό τηγάνι σαν καινούργιο

Τα αντικολλητικά τηγάνια χαλάνε πιο εύκολα απ’ όσο νομίζουμε — συνήθως από λάθος χρήση και όχι από την ποιότητά τους. Αν θέλεις να διατηρήσεις την αντικολλητική επιφάνεια σε άριστη κατάσταση για χρόνια, αυτά τα 3 απλά hacks κάνουν όλη τη διαφορά.

1. Μην το βάζεις ποτέ άδειο στη φωτιά

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι να ζεσταίνουμε το τηγάνι χωρίς λάδι ή φαγητό. Η υπερθέρμανση φθείρει άμεσα την αντικολλητική επίστρωση και μειώνει τη διάρκεια ζωής του.

Tip: Βάλε πρώτα λίγο λάδι ή βούτυρο και μετά άναψε το μάτι σε μέτρια ένταση.

2. Πες «όχι» στα μεταλλικά εργαλεία

Κουτάλες, πιρούνια και σπάτουλες από μέταλλο χαράζουν την επιφάνεια, ακόμα κι αν δεν το καταλάβεις αμέσως. Οι μικροχαρακιές συσσωρεύονται και το τηγάνι αρχίζει να κολλάει.

Tip: Προτίμησε εργαλεία από ξύλο, σιλικόνη ή ανθεκτικό πλαστικό.

3. Καθάριζέ το σωστά – όχι με δύναμη

Το τρίψιμο με συρμάτινα σφουγγάρια ή σκληρά καθαριστικά καταστρέφει το αντικολλητικό στρώμα.

Tip: Άφησε το τηγάνι να κρυώσει, πλύνε το με χλιαρό νερό, υγρό πιάτων και μαλακό σφουγγάρι. Αν έχει κολλήσει φαγητό, μούλιασέ το για λίγα λεπτά.

Extra bonus για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Μην το βάζεις στο πλυντήριο πιάτων, ακόμα κι αν «επιτρέπεται»

Απόφυγε τα πολύ υψηλά μάτια

Αποθήκευσέ το χωρίς να ακουμπά απευθείας σε άλλα σκεύη (βάλε μια πετσέτα ανάμεσα)

Με λίγη προσοχή και σωστή χρήση, το αντικολλητικό σου τηγάνι μπορεί να παραμείνει σαν καινούργιο πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι.

Διαβάστε ακόμα: Πίτα με γαλοπούλα και τυρί: Ιδανική λύση για τα χριστουγεννιάτικα περισσεύματα