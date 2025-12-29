Γιατί δεν πρέπει να αφήνεις ποτέ τα πιάτα να «μουλιάζουν» στον νεροχύτη – Τι δείχνουν οι έρευνες

Μετά από ένα μεγάλο γεύμα, ειδικά τις γιορτινές ημέρες, η ιδέα να αφήσουμε τα άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη «για αργότερα» μοιάζει αθώα. Στην πραγματικότητα όμως, ο νεροχύτης είναι ένα από τα πιο επιβαρυμένα μικροβιακά σημεία του σπιτιού και κάθε άλλο παρά ασφαλές περιβάλλον για να παραμένουν τα σκεύη μας.

Ο νεροχύτης, πρωταθλητής… μικροβίων

Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η κουζίνα μπορεί να φιλοξενεί περισσότερα βακτήρια απ’ ό,τι άλλα σημεία του σπιτιού. Σε μελέτη του 2019 που δημοσιεύθηκε στο Journal of Food Protection, ερευνητές από το Cardiff Metropolitan University ανέλυσαν δείγματα από κουζίνες 46 κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: τα μεγαλύτερα βακτηριακά φορτία εντοπίστηκαν στους νεροχύτες και στις λαβές των βρυσών. Ο λόγος; Πρόκειται για επιφάνειες που έρχονται καθημερινά σε επαφή με ωμά τρόφιμα, βρόμικα χέρια και υπολείμματα φαγητού, ενώ παραμένουν σχεδόν πάντα υγρές – ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Ποια βακτήρια «ζουν» στην κουζίνα

Σύμφωνα με τη μελέτη, στον νεροχύτη και στις γύρω επιφάνειες ανιχνεύθηκαν μεταξύ άλλων:

Enterobacter cloacae

Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli (E. coli)

Pseudomonas aeruginosa

Bacillus subtilis

Στελέχη σταφυλόκοκκου

Ορισμένα από αυτά είναι γνωστά παθογόνα και μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδες ή άλλες λοιμώξεις, ειδικά όταν μεταφερθούν από τα πιάτα στο φαγητό.

Γιατί το «μούλιασμα» κάνει τα πράγματα χειρότερα

Το να γεμίζουμε τον νεροχύτη ή μια λεκάνη με χλιαρό νερό και να αφήνουμε μέσα τα πιάτα με υπολείμματα τροφών δημιουργεί σχεδόν ιδανικό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων. Ακόμη κι αν τα αφήσουμε απλώς άπλυτα όλη τη νύχτα, ο κίνδυνος παραμένει.

Ο Brian Labus, αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής στο University of Nevada, επισημαίνει ότι όταν τα σκεύη παραμένουν σε νερό γεμάτο μικρόβια, ο καθαρισμός τους γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός. Παράλληλα, τα υπολείμματα φαγητού μπορούν να προσελκύσουν έντομα, τα οποία μεταφέρουν βακτήρια σε όλη την κουζίνα.

Ούτε το απλό πλύσιμο είναι πάντα αρκετό

Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2003 στο International Journal of Food Microbiology έδειξε ότι βακτήρια όπως η σαλμονέλα, το καμπυλοβακτηρίδιο και η E. coli μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να επιβιώσουν ακόμη και μετά από κανονικό πλύσιμο και στέγνωμα.

Ακόμη και τα πλυντήρια πιάτων δεν εξαλείφουν πάντα όλους τους μικροοργανισμούς. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος, σύμφωνα με τα δεδομένα, είναι η χρήση προγραμμάτων με υπέρθερμο νερό ή ατμό, που διατηρούν υψηλή θερμοκρασία για αρκετά δευτερόλεπτα.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Η ασφαλέστερη πρακτική είναι απλή:

Πλένετε τα πιάτα το συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση.

Μην τα αφήνετε να συσσωρεύονται στον νεροχύτη.

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά τον νεροχύτη, ειδικά μετά από έντονη χρήση.

Όπως συμβουλεύει ο Δρ. Λάμπους, ο σωστός καθαρισμός περιλαμβάνει πλύσιμο με σαπουνόνερο και στη συνέχεια χρήση αντιβακτηριακού καθαριστικού ή διαλύματος με χλωρίνη, το οποίο πρέπει να παραμείνει για λίγη ώρα στην επιφάνεια ώστε να δράσει αποτελεσματικά.

Η συνήθεια να «μουλιάζουν» τα πιάτα μπορεί να φαίνεται πρακτική, όμως η επιστήμη δείχνει ότι τελικά λειτουργεί εις βάρος της υγιεινής της κουζίνας – και της υγείας μας.

