Λεκές από λάδι στο τζιν; Τα 3 απλά tips που τον εξαφανίζουν

Ο λεκές από λάδι στο τζιν είναι από τους πιο εκνευριστικούς, γιατί «ποτίζει» το ύφασμα και συχνά φαίνεται μόνιμος. Ευτυχώς, υπάρχουν εύκολοι τρόποι να τον αντιμετωπίσεις, αρκεί να κινηθείς σωστά και χωρίς τρίψιμο πανικού.

1. Απορρόφηση με σκόνη πριν από οτιδήποτε άλλο

Αν ο λεκές είναι φρέσκος, το πρώτο βήμα είναι να απορροφήσεις το λάδι.

Ρίξε πάνω του μαγειρική σόδα, ταλκ ή κορν φλάουρ και άφησέ το για 20–30 λεπτά. Η σκόνη «τραβά» το λάδι από το ύφασμα. Στη συνέχεια τίναξε ή βούρτσισε απαλά χωρίς να τρίψεις.

2. Υγρό πιάτων για διάσπαση του λίπους

Το υγρό πιάτων είναι ειδικά φτιαγμένο για να διαλύει λίπη, άρα λειτουργεί εξαιρετικά και στο τζιν.

Βάλε μικρή ποσότητα απευθείας πάνω στον λεκέ, άφησέ το 10 λεπτά και ξέβγαλε με χλιαρό νερό. Αν ο λεκές επιμένει, επανάλαβε πριν το πλύσιμο.

3. Πλύσιμο μόνο όταν βεβαιωθείς ότι έφυγε

Πριν βάλεις το τζιν στο πλυντήριο, έλεγξε αν ο λεκές έχει φύγει.

Αν τον πλύνεις ενώ υπάρχει ακόμα λάδι, η θερμότητα θα τον «κλειδώσει» στο ύφασμα. Πλύνε το τζιν στη χαμηλότερη προτεινόμενη θερμοκρασία, γυρισμένο από την ανάποδη πλευρά.

Μικρό αλλά σημαντικό tip

Απόφυγε το σίδερο πριν εξαφανιστεί τελείως ο λεκές. Η θερμότητα μπορεί να τον κάνει μόνιμο.

Με αυτά τα 3 απλά βήματα, το τζιν σου έχει πολλές πιθανότητες να σωθεί, ακόμα κι αν ο λεκές από λάδι φαίνεται αρχικά «χαμένος».

Διαβάστε ακόμα: Πώς να εξαφανίσεις τη μούχλα από τα παράθυρα: 2 εύκολα κόλπα