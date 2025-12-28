Πώς να ξεβουλώσεις το σιφόνι του νιπτήρα της κουζίνας εύκολα και γρήγορα

Το βούλωμα στο σιφόνι της κουζίνας είναι από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, κυρίως λόγω λιπών και υπολειμμάτων τροφών. Ευτυχώς, μπορείς να το αντιμετωπίσεις χωρίς υδραυλικό, με απλά υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι.

1. Βραστό νερό (για ελαφρύ βούλωμα)

Ρίξε αργά 1–2 λίτρα βραστό νερό στον νιπτήρα. Συχνά αρκεί για να διαλυθούν τα λίπη που έχουν κολλήσει στα τοιχώματα.

2. Μαγειρική σόδα & ξίδι

Ρίξε 1/2 φλ. μαγειρική σόδα στο σιφόνι

Πρόσθεσε 1 φλ. ξίδι

Κάλυψε την αποχέτευση και περίμενε 10–15 λεπτά

Ξέπλυνε με ζεστό νερό

Ο συνδυασμός αφαιρεί λίπη και οργανικά υπολείμματα.

3. Βεντούζα

Γέμισε λίγο νερό τον νιπτήρα ώστε να καλύπτει το λάστιχο της βεντούζας. Πίεσε και τράβα ρυθμικά για 20–30 δευτερόλεπτα. Συχνά «σπάει» το φράξιμο.

4. Καθάρισμα σιφονιού (η πιο σίγουρη λύση)

Βάλε έναν κουβά από κάτω

Ξεβίδωσε το σιφόνι με το χέρι

Καθάρισε τα υπολείμματα

Ξαναβίδωσε καλά

Λύνει το πρόβλημα άμεσα, ειδικά αν υπάρχει έντονη δυσοσμία.



5. Αποφρακτικό (μόνο αν χρειαστεί)

Χρησιμοποίησέ το ως τελευταία λύση και πάντα με γάντια. Απόφυγε τη συχνή χρήση γιατί φθείρει τους σωλήνες.

Για να μην ξαναβουλώσει

Μην ρίχνεις λάδια και λίπη στον νιπτήρα

Χρησιμοποίησε σίτα στο στόμιο

Ρίχνε ζεστό νερό μία φορά την εβδομάδα

Με αυτά τα απλά βήματα, το σιφόνι της κουζίνας σου θα ξεβουλώσει γρήγορα και με ασφάλεια.

