Πώς να ζεσταίνεσαι περισσότερο στο σπίτι χωρίς να ανεβάζεις τον λογαριασμό

Δεν έχει σημασία μόνο τι θέρμανση έχεις, αλλά πώς τη χρησιμοποιείς. Με μικρές αλλαγές, μπορείς να βελτιώσεις την απόδοση είτε έχεις καλοριφέρ, είτε κλιματιστικό, είτε ηλεκτρικά σώματα.

Καλοριφέρ (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)

Η σωστή εξαέρωση και ένας θερμοστάτης γύρω στους 20°C κάνουν τη διαφορά. Τα σώματα πρέπει να μένουν ελεύθερα και η θέρμανση να δουλεύει σταθερά, όχι με συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο.

Κλιματιστικό (AC)

Τοποθέτησέ το στους 20–22°C, κράτησε καθαρά τα φίλτρα και κλείσε πόρτες και διαδρόμους για να μη χάνεται η ζέστη. Έτσι αποδίδει καλύτερα χωρίς υπερκατανάλωση.

Ηλεκτρικοί θερμοπομποί

Είναι χρήσιμοι για γρήγορη, τοπική θέρμανση και λίγες ώρες χρήσης, αλλά δεν συμφέρουν για συνεχή λειτουργία σε όλο το σπίτι.

Το μυστικό για όλα τα συστήματα

Καλή μόνωση, κλειστά κουφώματα και υφάσματα όπως χαλιά και βαριές κουρτίνες κρατούν τη ζέστη μέσα και μειώνουν την κατανάλωση.

