Κορμός Χριστουγέννων: Συνταγή που θα σας αποζημιώσει

Κορμός Χριστουγέννων: Το γλυκό που μπορεί να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο το εορταστικό σας τραπέζι. Λίγο χρονοβόρος αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει.

Δοκιμάστε τον και σίγουρα θα έχετε τις καλύτερες κριτικές! Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

ΥΛΙΚΑ

για το κέικ

1/2 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1/4 κούπας κακάο

1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ

1/4 κουταλάκι αλάτι

4 αυγά χωρισμένα

3/4 κούπας ζάχαρη

1/4 κουταλάκι βανίλια

2 κουταλιές νερό



για τη γέμιση

4 κουταλιές κορν φλάουρ

1/4 κούπας ζάχαρη

4 κροκάδια

2 κούπες γάλα

200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα σε κομματάκια

1 κούπα σαντιγύ (προεραιτικά)

για το γλάσο

3 κουταλιές λικέρ γκραν μαρνιέ

1/4 κουταλάκι βανίλια

2 2/3 κούπας ζάχαρη άχνη

1/2 κούπα κακάο

1/3 κούπας γάλα

6 κουταλιές βούτυρο μαλακό (1/3 κούπας)

125 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα σε καρουλάκια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βουτυρώστε ελαφρά το ειδικό ταψί για ρολό ή το ρηχό ταψί του φούρνου και στρώστε επάνω λαδόχαρτο. Βουτυρώστε το κι αυτό ελαφρά. Στρώστε στον πάγκο της κουζίνας μια βαμβακερή πετσέτα και πασπαλίστε τη με ζάχαρη άχνη. Σ' ένα μπολ ανακατέψτε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Αφήστε τα στην άκρη. Χτυπήστε στο μίξερ τα ασπράδια ν' αφρατέψουν και συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέστε λίγη λίγη τη ζάχαρη, ώσπου να πήξει καλά η μαρέγκα και να στέκεται σε όποιο σχήμα της δώσετε. Σ' ένα άλλο μπολ, χτυπήστε τα κροκάδια με την υπόλοιπη ζάχαρη και τη βανίλια, να πήξουν και ν' αφρατέψουν. Προσθέστε λίγο λίγο το νερό και κατόπι το μίγμα αλεύρι - κακάο, ανακατεύοντας απαλά. Τέλος, προσθέστε τη μαρέγκα ανακατεύοντας απαλά, να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο μίγμα, χωρίς να ξαφουσκώσει. Απλώστε το μίγμα επάνω στο λαδόχαρτο μέσα στο ταψί και ψήστε στους 175 βαθμούς Κελσίου, για 18' - 20'. Βγάλτε το από το φούρνο κι αναποδογυρίστε το επάνω στην πετσέτα με την άχνη. Αφαιρέστε το λαδόχαρτο και τυλίξτε το παντεσπάνι σε ρολό μαζί με την πετσέτα, ξεκινώντας από τη στενή πλευρά. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς.

Ετοιμάστε τη γέμιση: Σε μια κατσρόλα, ανακατέψτε το κορν φλάουρ,τη ζάχαρη, τα κροκάδια και 1/4 κούπας από το γάλα. Βράστε το υπόλοιπο γάλα και ρίξτε το μεμιάς στο μίγμα των κροκαδιών, ανακατεύοντας ζωηρά. Σιγοβράστε, ανακατεύοντας συνεχώς επάνω σε μέτρια φωτιά, ώσπου να δέσει σε πηχτή κρέμα. Ρίξτε κι ανακατέψτε τα κομματάκια της σοκολάτας,

να ενσωματωθούν με την κρέμα. Κατεβάστε από τη φωτιά, κολλήστε στην επιφάνεια πλαστική μεμβράνη, για να μην πιάσει κρούστα η κρέμα κι αφήστε τη να κρυώσει. Αν θέλετε,

ανακατέψτε απαλά μέσα σ' αυτή τη σαντιγύ

Ετοιμάστε το γλάσο: Σ' ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε το γάλα με το λικέρ. Σ' ένα δεύτερο μπολ, ανακατέψτε την άχνη με τη βανίλια και το κακάο. Χτυπήστε το βούτυρο ν' αφρατέψει και συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέστε σε δόσεις εναλλάξ το γάλα και την άχνη. Συνεχίστε το χτύπημα, ώσπου να επιτύχετε ένα απαλό αφράτο μίγμα. Καλύψτε με το μίγμα αυτό την επιφάνεια του ρολού και πασπαλίστε τη με τα καρουλάκια της σοκολάτας. Πασπαλίστε με λίγη ζάχαρη άχνη.

Καλή επιτυχία .

