Πώς να επαναφέρεις τη λάμψη στα ασημικά και τα μπρούτζινα εύκολα και φυσικά

Με τον καιρό, τα ασημικά και τα μπρούτζινα αντικείμενα θαμπώνουν, σκουραίνουν ή αποκτούν πρασινωπές και μαύρες αλλοιώσεις. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεσαι ακριβά προϊόντα για να τα κάνεις να λάμψουν ξανά.

Πώς να καθαρίσεις τα ασημικά

Το ασήμι μαυρίζει λόγω οξείδωσης, αλλά καθαρίζεται πολύ εύκολα.

Μέθοδος με μαγειρική σόδα

Στρώσε αλουμινόχαρτο σε ένα μπολ.

Τοποθέτησε τα ασημικά.

Ρίξε ζεστό νερό και 1 κουταλιά μαγειρική σόδα.

Άφησέ τα για 2–5 λεπτά.

Ξέβγαλε και στέγνωσε καλά με μαλακό πανί.



Εναλλακτικά

Οδοντόκρεμα (λευκή, όχι gel): τρίψε απαλά και ξέβγαλε.

Λευκό ξίδι + μαγειρική σόδα για πιο έντονο μαύρισμα.

Πώς να καθαρίσεις τα μπρούτζινα

Ο μπρούτζος θαμπώνει και πρασινίζει λόγω υγρασίας και οξείδωσης.

Μέθοδος με λεμόνι και αλάτι

Κόψε ένα λεμόνι στη μέση.

Ρίξε λίγο αλάτι πάνω του.

Τρίψε απαλά το μπρούτζινο αντικείμενο.

Ξέβγαλε και στέγνωσε αμέσως.



Άλλη φυσική λύση

Ξίδι + αλεύρι + αλάτι (σαν πάστα): άπλωσε, άφησε 10 λεπτά και ξέβγαλε.

Σημαντικά tips για να διατηρήσεις τη λάμψη

Στέγνωσε πάντα καλά μετά τον καθαρισμό.

Φύλαξε τα ασημικά σε υφασμάτινες θήκες.

Απόφυγε το νερό και την υγρασία στα μπρούτζινα.

Μην χρησιμοποιείς συρμάτινα σφουγγάρια.



Πότε να αποφύγεις τον καθαρισμό στο σπίτι

Αν πρόκειται για αντίκες ή αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Αν δεν είσαι σίγουρος ότι είναι καθαρό ασήμι ή μπρούτζος (μπορεί να είναι επιχρυσωμένα).

Με λίγα υλικά που ήδη έχεις στο σπίτι, μπορείς να δώσεις δεύτερη ζωή και εντυπωσιακή λάμψη στα ασημικά και τα μπρούτζινά σου — χωρίς κόπο και χωρίς κόστος.

Διαβάστε ακόμα: Ζεστή σοκολάτα αλλιώς: Το εορταστικό ρόφημα με καφέ, μέλι και μπαχαρικά που τονώνει χωρίς ενοχές