Πώς να κρατήσετε καθαρό το πάπλωμα τον χειμώνα χωρίς να το πλένετε συνέχεια

Το πάπλωμα είναι ο απόλυτος σύμμαχος του χειμώνα, αλλά ταυτόχρονα είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια του σπιτιού στο καθάρισμα. Ευτυχώς, υπάρχουν απλοί και πρακτικοί τρόποι για να το διατηρείτε φρέσκο, καθαρό και χωρίς μυρωδιές όλη τη σεζόν.

1. Χρησιμοποιήστε πάντα παπλωματοθήκη

Η παπλωματοθήκη είναι το Νο1 μυστικό καθαριότητας:

πλένεται εύκολα στο πλυντήριο

προστατεύει το πάπλωμα από ιδρώτα και σκόνη

παρατείνει τη διάρκεια ζωής του

Ιδανικά, αλλάζετέ τη κάθε 7–10 ημέρες τον χειμώνα.

2. Αερίζετε το πάπλωμα συχνά

Ακόμα κι αν κάνει κρύο:

ανοίξτε το παράθυρο για 10–15 λεπτά

τινάξτε ελαφρά το πάπλωμα

αποφύγετε την υγρασία στο υπνοδωμάτιο

Ο αερισμός απομακρύνει μυρωδιές και βακτήρια χωρίς πλύσιμο.

3. Προστατέψτε το από ιδρώτα και λεκέδες

Μην ξαπλώνετε με ρούχα που φορέσατε έξω

Αποφύγετε φαγητό και ροφήματα στο κρεβάτι

Αν ιδρώνετε τη νύχτα, προτιμήστε βαμβακερά σεντόνια

Έτσι μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για συχνό καθάρισμα.

4. Καθαρίστε τοπικά αν χρειαστεί

Αν εμφανιστεί μικρός λεκές:

χρησιμοποιήστε νωπό πανί με ήπιο σαπούνι

ταμπονάρετε απαλά, χωρίς τρίψιμο

αφήστε να στεγνώσει καλά

Δεν χρειάζεται ολόκληρο πλύσιμο για κάθε μικρό σημάδι.

5. Τινάξτε και «φρεσκάρετε» με μαγειρική σόδα

Μία φορά τον μήνα:

ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα

αφήστε για 30 λεπτά

τινάξτε καλά

Απορροφά οσμές και αφήνει αίσθηση φρεσκάδας.

6. Πλύνετε το πάπλωμα σωστά (όταν έρθει η ώρα)

Αν χρειαστεί πλύσιμο:

ελέγξτε την ετικέτα

χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία

στεγνώστε το πολύ καλά για να μη «κρατήσει» υγρασία

Συνήθως 1–2 φορές τον χειμώνα είναι αρκετές.

Το μυστικό

Καθαρό πάπλωμα δεν σημαίνει συνεχές πλύσιμο. Σημαίνει πρόληψη, αερισμό και σωστή προστασία.

Αν θέλετε, μπορώ να σας πω πώς να αποθηκεύσετε σωστά το πάπλωμα την άνοιξη για να μείνει σαν καινούργιο.

