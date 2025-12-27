Πώς να απολυμάνετε σωστά το σπίτι μετά από ίωση

Μετά από μια ίωση στο σπίτι, η σωστή απολύμανση είναι βασικό βήμα για να προστατεύσετε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και να αποφύγετε επαναμόλυνση. Δεν χρειάζεται υπερβολή, αλλά στοχευμένες κινήσεις με τη σωστή σειρά.

1. Αερισμός πριν από οτιδήποτε

Ανοίξτε όλα τα παράθυρα για τουλάχιστον 20–30 λεπτά. Ο φρέσκος αέρας μειώνει τη συγκέντρωση ιών στον χώρο και βοηθά να απομακρυνθεί η υγρασία, που ευνοεί τα μικρόβια.

2. Εστίαση στα «σημεία αφής»

Οι ιοί μεταφέρονται κυρίως μέσω επιφανειών που αγγίζουμε συχνά. Δώστε προτεραιότητα σε:

Πόμολα και διακόπτες

Τηλεχειριστήρια

Κινητά τηλέφωνα και tablets

Πάγκους κουζίνας

Χερούλια ψυγείου και ντουλαπιών

Βρύσες και καζανάκια

Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό καθαριστικό ή διάλυμα χλωρίνης (1 μέρος χλωρίνη σε 10 μέρη νερό).

3. Σωστός καθαρισμός μπάνιου

Το μπάνιο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή:

Καθαρίστε λεκάνη, νιπτήρα και βρύσες

Αλλάξτε πετσέτες

Απολυμάνετε επιφάνειες με αντισηπτικό καθαριστικό

Μην ξεχάσετε το κουμπί του καζανακίου



4. Πλύσιμο ρούχων και λευκών ειδών

Ό,τι χρησιμοποίησε το άτομο που ήταν άρρωστο πρέπει να πλυθεί:

Σεντόνια, μαξιλαροθήκες, κουβέρτες

Πετσέτες

Ρούχα

Προτιμήστε πλύσιμο στους 60°C και στεγνώστε καλά. Αν είναι δυνατόν, αποφύγετε να τινάζετε τα ρούχα πριν το πλύσιμο.

5. Καθαρισμός κουζίνας

Η κουζίνα είναι κρίσιμος χώρος:

Απολυμάνετε πάγκους και τραπέζι

Πλύνετε σφουγγάρια ή αντικαταστήστε τα

Καθαρίστε καλά τα σκεύη με ζεστό νερό και υγρό πιάτων



6. Αντικείμενα προσωπικής χρήσης

Μην ξεχάσετε:

Οδοντόβουρτσες (καλύτερα αντικατάσταση)

Γυαλιά, ακουστικά

Παιχνίδια (αν υπάρχουν παιδιά)



7. Τι να αποφύγετε

Μην αναμειγνύετε χλωρίνη με άλλα καθαριστικά

Μην υπερβάλλετε με απολυμαντικά σε χώρους που δεν χρειάζεται

Μην ξεχνάτε τα γάντια κατά τον καθαρισμό



Extra tip

Η καλή υγιεινή χεριών και ο τακτικός αερισμός για λίγες ημέρες μετά την ίωση είναι εξίσου σημαντικά με την απολύμανση.

Με αυτά τα απλά αλλά στοχευμένα βήματα, το σπίτι γίνεται ξανά ασφαλές και καθαρό, χωρίς υπερβολές και άσκοπο άγχος.

