Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: 4 λόγοι που οι γιορτές γίνονται πιο αγχωτικές από όσο θα έπρεπε

Τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από μεγάλες προσδοκίες. Η οικογένεια μαζεύεται γύρω από το γιορτινό τραπέζι, όπου όλα φαίνεται να πρέπει να είναι άψογα: το δέντρο στολισμένο τέλεια, το φαγητό προσεγμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Μήπως, όμως, αυτή η πίεση για τελειότητα τελικά μας επιβαρύνει;



Υπάρχουν συνήθειες που υιοθετούμε τα Χριστούγεννα και μας προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο άγχος. Ποιες είναι αυτές;

Kοινωνική σύγκριση

«Ο συνδυασμός των υψηλών προσδοκιών, των κοινωνικών πιέσεων και του οικογενειακού στρες καθιστούν το στρες γύρω από τις γιορτές μια εξαιρετικά κοινή εμπειρία», δήλωσε στη HuffPost η Charissa Chamorro, κλινική ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και κλινική επίκουρη καθηγήτρια στη Σχολή Ιατρικής Icahn στο Mount Sinai.

«Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι πρέπει να γιορτάζετε μαζί τους αν δεν σας συμπεριφέρονται σωστά»

«Επιπλέον, το άγχος για ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών προσδοκιών επιδεινώνεται από την αυξημένη ροπή προς την κοινωνική σύγκριση. Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν πολλούς ανθρώπους να αισθάνονται αγχωμένοι αυτή την εποχή του χρόνου».

Ενώ ορισμένες καταστάσεις μπορούν ολοφάνερα να προκαλέσουν άγχος – όπως το να ξοδεύετε πολλά χρήματα ή να ακούτε τις πολιτικές απόψεις του θείου Γιάννη κατά τη διάρκεια του δείπνου – άλλες συμπεριφορές μπορούν να εντείνουν το άγχος σας χωρίς καν να το καταλάβετε.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τέσσερις τρόπους με τους οποίους άθελα σας μπορεί να τροφοδοτείτε το άγχος που σχετίζεται με τις διακοπές σας αυτό το μήνα, καθώς και μερικές συμβουλές από ειδικούς για να χαλαρώσετε και να παραμείνετε ενεργοί.

Ψάχνεις την τελειότητα

«Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ανήσυχοι κατά τη διάρκεια των γιορτών επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους παρουσιάζουν σε ένα εξωπραγματικά χαρούμενο φως», δήλωσε η Reina Lazarovich, κλινική ψυχολόγος και ιδρύτρια της Compass CBT. Σκεφτείτε: ακριβά δώρα, αναζήτηση αγάπης και επίλυση όλων των οικογενειακών προβλημάτων σε 90 λεπτά.

Ειδικά οι γυναίκες μπορεί να αισθάνονται αυτή την πίεση «λόγω του ότι πρέπει να είναι τέλειες σε πολλούς ρόλους, όπως κόρη, σύντροφος και οικοδέσποινα», συνέχισε. «Το μήνυμα είναι ότι οτιδήποτε λιγότερο από το τέλειο δεν είναι αρκετά καλό. Αυτή η πεποίθηση δεν είναι μόνο ψευδής, αλλά δημιουργεί στις γυναίκες τη τάση να ασκούν τεράστια πίεση στον εαυτό τους».

Η Lazarovich πρότεινε να στοχεύσουμε στο «αρκετά καλό» αντί για το τέλειο αυτές τις γιορτές – και να βρούμε χρόνο για αυτο-φροντίδα και αυτο-συμπόνια.

Σε νοιάζει μόνο στο αποτέλεσμα

Σίγουρα, όλοι είναι ενθουσιασμένοι με τα Χριστούγεννα, αλλά είναι σημαντικό να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να είστε όντως «παρόντες» αντί απλώς να μετράτε αντίστροφα τις ημέρες μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου.

Η Joanna Hardis, θεραπεύτρια γνωστικής συμπεριφοράς και συγγραφέας, δήλωσε ότι η «υπερβολική εστίαση στο αποτέλεσμα» κατά τη διάρκεια των γιορτών μπορεί να αυξήσει το άγχος σας. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι «να φτιάξετε το τέλειο γεύμα, να βρείτε το τέλειο δώρο, να βεβαιωθείτε ότι όλοι περνούν καλά, να ελπίζετε και να εύχεστε να λάβετε κάτι».

«Τις περισσότερες φορές, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το αποτέλεσμα και όταν προσπαθούμε, ασκούμε υπερβολική πίεση στον εαυτό μας και στους άλλους και αυτό γυρίζει μπούμερανγκ», είπε.

Η λύση μπορεί να φαίνεται λίγο αντιφατική. Μην σκέφτεστε: «Δεν πρόκειται να αγχωθώ φέτος», κάτι που από μόνο του εστιάζει υπερβολικά στο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Hardis.

Αντ’ αυτού, σκεφτείτε τη διαδικασία και «ανταποκριθείτε διαφορετικά στο άγχος». Για παράδειγμα, αν αρχίσετε να αγχώνεστε επειδή θέλετε να φτιάξετε ένα καταπληκτικό γεύμα, αντί να περάσετε ώρες ερευνώντας συνταγές, αποφασίστε να διαλέξετε την πρώτη που ακούγεται καλή και προχωρήστε παρακάτω.

Προσπαθείς συνεχώς να τους ευχαριστήσεις όλους

Η τάση μας να ικανοποιούμε τους ανθρώπους συνήθως εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της πιο όμορφης εποχής του χρόνου.

«Ο εγκέφαλός μας προσπαθεί πάντα να ευχαριστεί τους άλλους υποσυνείδητα», δήλωσε η Friederike Fabritius, νευροεπιστήμονας και συγγραφέας. «Είμαστε προγραμματισμένοι έτσι ώστε να είμαστε κοινωνικοί. Προσπαθούμε πάντα να θέτουμε τους άλλους ανθρώπους σε προτεραιότητα και να τους κάνουμε ευτυχισμένους.

Καλούμε καλεσμένους που στην πραγματικότητα δεν θέλουμε να δούμε. Γνωρίζουμε ανθρώπους που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε. Επιτρέπουμε στους ανθρώπους να μας επιβάλλουν το πρόγραμμά τους και αυτό δημιουργεί τεράστιο στρες και άγχος».

Παρόλο που μπορεί να αισθάνεστε περίεργα, ο Fabritius πρότεινε να τοποθετείτε τον εαυτό σας πρώτα. «Η αυτοσυμπόνια είναι το κλειδί», είπε. Επίσης, το να είστε καλοί με τον εαυτό σας μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε τους ανθρώπους που σας προκαλούν άγχος. «Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι πρέπει να γιορτάζετε μαζί τους αν δεν σας συμπεριφέρονται σωστά», πρόσθεσε.

Δεν θέτεις υγιή όρια

Η Jennifer Wegmann, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Binghamton στον τομέα της υγείας και της ευεξίας, ενθάρρυνε τους ανθρώπους να θέτουν όρια κατά τη διάρκεια των διακοπών.

«Αν βρεθείτε να λέτε «ναι» σε όλα – πάρτι, δείπνα, δώρα – μπορεί να εξαντληθείτε», είπε. «Από την άλλη πλευρά, αν βρείτε τον εαυτό σας να λέει όχι σε όλα κατά τη διάρκεια των διακοπών, θα χάσετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε υγιείς δεσμούς και οι σχέσεις μπορεί να υποφέρουν».

Τι κάνετε λοιπόν; Βρείτε ποια είναι τα προσωπικά σας όρια και «επικοινωνήστε τα δυναμικά και ευθέως», σύμφωνα με την Wegmann

