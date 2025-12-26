Πέντε βότανα και μπαχαρικά που «ξεμπλοκάρουν» την πέψη – Τι προτείνουν οι ειδικοί του εντέρου

Τα ενοχλήματα από το πεπτικό σύστημα είναι πολύ πιο συχνά απ’ όσο πιστεύεται, καθώς δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ταλαιπωρούνται από φούσκωμα, δυσπεψία ή στομαχικές διαταραχές. Αν και καμία τροφή δεν λειτουργεί ως «μαγική λύση», οι σωστές διατροφικές επιλογές μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στην καθημερινότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Real Simple, ορισμένα βότανα και μπαχαρικά έχουν αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία του εντέρου και μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση, είτε καταναλώνονται ως ρόφημα είτε ενσωματώνονται στο φαγητό.

Κουρκουμάς

Η ρίζα του κουρκουμά είναι γνωστή για τις ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της και χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες σε παραδοσιακές θεραπείες. Όπως εξηγεί η διατροφολόγος και φυτοθεραπεύτρια Jenna Volpe, ο κουρκουμάς μπορεί να βοηθήσει άτομα με φλεγμονή του εντέρου, καθώς ενισχύει την παραγωγή χολής και διευκολύνει την πέψη των λιπαρών, χωρίς να επιβαρύνει το στομάχι.

Μάραθος

Οι σπόροι μάραθου θεωρούνται παραδοσιακό πεπτικό βοήθημα τόσο στην κινεζική ιατρική όσο και στην Αγιουρβέδα. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι συμβάλλουν στη μείωση της ναυτίας, της δυσπεψίας και του φουσκώματος. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ανακουφίζουν συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, ενώ ο βολβός και τα στελέχη του φυτού προσφέρουν επιπλέον αντιοξειδωτικά οφέλη.

Κύμινο

Ένα από τα πιο διαδεδομένα μπαχαρικά παγκοσμίως, το κύμινο έχει συνδεθεί με καλύτερη λειτουργία των πεπτικών ενζύμων. Η διατροφολόγος Yi Min Teo επισημαίνει ότι η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να μειώσει τα αέρια και τη δυσφορία μετά τα γεύματα, διευκολύνοντας τη διάσπαση των θρεπτικών συστατικών.

Γλυκάνισος

Με χαρακτηριστική γεύση που θυμίζει γλυκόριζα, ο γλυκάνισος χρησιμοποιείται συχνά σε αρτοσκευάσματα, αλλά και ως φυσικό βοήθημα για το στομάχι. Έρευνες δείχνουν ότι το έλαιό του, όταν λαμβάνεται πριν από το φαγητό, μπορεί να μειώσει συμπτώματα όπως φούσκωμα και κοιλιακό πόνο σε άτομα με ευερέθιστο έντερο. Παράλληλα, διαθέτει και αντιιικές ιδιότητες.

Μέντα

Η μέντα θεωρείται «δροσιστικό» βότανο και χρησιμοποιείται ευρέως για την καταπράυνση του στομάχου. Εκχυλίσματα μέντας σε κάψουλες αργής αποδέσμευσης έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με IBS, βοηθώντας στη χαλάρωση των μυών του εντέρου και στη μείωση των σπασμών.

Η ενσωμάτωση αυτών των βοτάνων και μπαχαρικών στη διατροφή –είτε σε μορφή ροφήματος, είτε στο μαγείρεμα– μπορεί να αποτελέσει ένα απλό αλλά αποτελεσματικό βήμα για καλύτερη πέψη. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, το κλειδί βρίσκεται στη συνέπεια και στη σωστή χρήση, πάντα σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή.

Διαβάστε ακόμα: Τι δώρα να κάνεις στους αγαπημένους σου στις γιορτές χωρίς να ξοδευτείς