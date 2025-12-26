Κορμός μελομακάρονο–σοκολάτα με 4 υλικά: Η πιο εύκολη λύση για τα γιορτινά leftovers

Περίσσεψαν μελομακάρονα ή απλώς δεν σε ξετρέλαναν; Μην τα πετάξεις. Με τέσσερα βασικά υλικά και ελάχιστο χρόνο, τα μετατρέπεις σε έναν απολαυστικό σοκολατένιο κορμό. Ιδανικός για καφέ, κέρασμα ή γρήγορο γλυκό χωρίς ψήσιμο.



Υλικά

200 γρ. κουβερτούρα 55%

250 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

150 γρ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ

100 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα

500 γρ. μελομακάρονα

Για το σερβίρισμα (προαιρετικά):

σπασμένα μελομακάρονα, καρύδια, μέλι, λιωμένη κουβερτούρα, φύλλα δυόσμου



Εκτέλεση

Λιώνουμε την κουβερτούρα με το βούτυρο σε μπολ (μικροκύματα, 800W, ~2’). Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

Θρυμματίζουμε τα μπισκότα στον πολυκόφτη και τα ενσωματώνουμε στη σοκολάτα. Προσθέτουμε καρύδια και 200 γρ. σπασμένα μελομακάρονα, ανακατεύοντας απαλά.

Στρώνουμε μεμβράνη σε μακρόστενη φόρμα (10×30 εκ.), ρίχνουμε το μισό μείγμα, τοποθετούμε στο κέντρο τα υπόλοιπα ολόκληρα μελομακάρονα και καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα.

Ψύχουμε στο ψυγείο για 1 ώρα. Ξεφορμάρουμε, κόβουμε σε φέτες και σερβίρουμε με ό,τι μας αρέσει.



Tip: Αν θέλεις πιο έντονο άρωμα, πρόσθεσε λίγη κανέλα ή ξύσμα πορτοκαλιού στο μείγμα. Για πιο «δεμένο» αποτέλεσμα, άφησε τον κορμό 2 ώρες στο ψυγείο.

Γρήγορο, οικονομικό και πεντανόστιμο—η καλύτερη δεύτερη ζωή για τα μελομακάρονα.

