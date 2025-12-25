Πίτα με γαλοπούλα και τυρί: Ιδανική λύση για τα χριστουγεννιάτικα περισσεύματα

Αν περίσσεψε γαλοπούλα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και αναζητάτε μια γρήγορη, νόστιμη συνταγή για να την αξιοποιήσετε, αυτή η πίτα με γαλοπούλα και τυρί είναι η ιδανική επιλογή. Με φύλλο σφολιάτας και λίγα υλικά, φτιάχνετε ένα χορταστικό πιάτο που θυμίζει γιορτινές γεύσεις — χωρίς σπατάλη.

Υλικά

1 φύλλο σφολιάτας (έτοιμο)

2 φλ. γαλοπούλα (περισσευούμενη, κομμένη σε μικρά κομμάτια)

1 φλ. τυρί (φέτα, τυρί κρέμα ή γραβιέρα, τριμμένο)

1 αυγό (για τη γέμιση και το άλειμμα)

1/2 φλ. κρέμα γάλακτος ή γιαούρτι (προαιρετικά, για πιο κρεμώδη υφή)

Αλάτι, πιπέρι

Λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο (για το άλειμμα)

Εκτέλεση

Προετοιμασία: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C (160°C στον αέρα). Λαδώστε ελαφρά το ταψί.

Γέμιση: Ανακατέψτε τη γαλοπούλα, το τυρί και το αυγό (κρατήστε λίγο αυγό για το άλειμμα). Προσθέστε κρέμα γάλακτος ή γιαούρτι αν θέλετε. Αλατοπιπερώστε.

Στήσιμο: Απλώστε το φύλλο σφολιάτας στο ταψί και μοιράστε ομοιόμορφα τη γέμιση.

Κλείσιμο: Καλύψτε με δεύτερο φύλλο, σφραγίστε καλά τις άκρες και κάντε 2–3 μικρές τομές.

Άλειμμα: Αλείψτε την επιφάνεια με το υπόλοιπο αυγό.

Ψήσιμο: Ψήστε 25–30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή.

Σερβίρισμα: Αφήστε να σταθεί λίγα λεπτά και κόψτε σε μερίδες.

