Ζεστή σοκολάτα αλλιώς: Το εορταστικό ρόφημα με καφέ, μέλι και μπαχαρικά που τονώνει χωρίς ενοχές

Ένα ενδιάμεσο γεύμα δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι στερεό. Ένα σωστά ισορροπημένο ρόφημα μπορεί να λειτουργήσει ως θρεπτικό δεκατιανό ή απογευματινό σνακ, προσφέροντας ενέργεια, κορεσμό και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Η ζεστή σοκολάτα με καφέ, μέλι και μπαχαρικά είναι μια ιδανική επιλογή για τις γιορτινές ημέρες: αρωματική, τονωτική και ταυτόχρονα ελαφριά.

Ο συνδυασμός κακάο και καφέ προσφέρει φυσική τόνωση, ενώ το μέλι γλυκαίνει διακριτικά χωρίς υπερβολική προσθήκη ζάχαρης. Τα μπαχαρικά –κανέλα, κάρδαμο και τζίντζερ– δίνουν έντονο χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα και ενισχύουν το άρωμα και τη γεύση, δημιουργώντας ένα ρόφημα που θυμίζει γιορτές από την πρώτη γουλιά.

Υλικά (για 1 κούπα)

1 κούπα γάλα χαμηλών λιπαρών

1 shot espresso

1 κ.γ. μέλι

1 κ.σ. άγλυκο κακάο

1/4 κ.γ. κανέλα

1/4 κ.γ. κάρδαμο

1/4 κ.γ. τριμμένο τζίντζερ

Φρέσκο πιπέρι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζουμε όλα τα υλικά και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Μόλις το ρόφημα φτάσει λίγο πριν τον βρασμό, αποσύρουμε από τη φωτιά. Ελέγχουμε ότι το μέλι έχει διαλυθεί πλήρως, σερβίρουμε σε κούπα και απολαμβάνουμε ζεστό.

Διατροφική αξία (ανά ποτήρι)

Ενέργεια: 185 kcal

Υδατάνθρακες: 9,5 γρ.

Πρωτεΐνη: 5,1 γρ.

Λιπαρά: 4,2 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 0,4 γρ.

Αρωματική, χορταστική και χωρίς περιττά λιπαρά, αυτή η ζεστή σοκολάτα αποτελεί μια ιδανική εναλλακτική για όσους θέλουν κάτι γλυκό και ζεστό τις γιορτές, χωρίς να επιβαρύνουν τη διατροφή τους.

Διαβάστε ακόμα: Το πιο απλό κόλπο για να ξεφλουδίσετε πατάτες χωρίς κόπο - Θα χρειαστείτε μόνο ένα πιρούνι