Η γαλοπούλα των Χριστουγέννων κρύβει παγίδες: Τα λάθη που μπορεί να φέρουν τροφική δηλητηρίαση στο τραπέζι

Σχεδόν σε κάθε χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι, η γαλοπούλα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται για ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στις γιορτές, που όμως –αν δεν τηρηθούν βασικοί κανόνες υγιεινής και σωστού μαγειρέματος– μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα πουλερικά ευθύνονται για περίπου το 20% των περιστατικών τροφικής δηλητηρίασης, με τον Δεκέμβριο να καταγράφει κάθε χρόνο αυξημένα κρούσματα. Ο κίνδυνος ξεκινά πολύ πριν μπει η γαλοπούλα στον φούρνο και σχετίζεται με τρία βασικά στάδια: την απόψυξη, τον χειρισμό και το ψήσιμο.

Το πλύσιμο που κάνει ζημιά

Πολλοί θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει να πλύνουν τη γαλοπούλα με νερό πριν τη μαγειρέψουν, πιστεύοντας ότι έτσι απομακρύνουν βακτήρια. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα νερά που πιτσιλάνε στον νεροχύτη και στους πάγκους μπορούν να διασπείρουν επικίνδυνα μικρόβια σε όλη την κουζίνα, προκαλώντας διασταυρούμενη μόλυνση με άλλα τρόφιμα ή σκεύη.

Το σωστό και πλήρες ψήσιμο είναι αρκετό για να εξοντώσει τα βακτήρια, επομένως το πλύσιμο της γαλοπούλας δεν προσφέρει καμία επιπλέον ασφάλεια.

Λάθος απόψυξη, μεγάλος κίνδυνος

Περίπου μία στις τέσσερις γαλοπούλες που καταναλώνονται τα Χριστούγεννα είναι κατεψυγμένη. Η λανθασμένη απόψυξη –για παράδειγμα σε θερμοκρασία δωματίου– δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την επιβίωση βακτηρίων όπως η σαλμονέλα και το καμπυλοβακτηρίδιο, τα οποία ενδέχεται να μην καταστραφούν πλήρως κατά το μαγείρεμα.

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι η αργή απόψυξη στο ψυγείο, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Η γέμιση μέσα στη γαλοπούλα

Ένα ακόμη «επικίνδυνο» έθιμο είναι η γέμιση που ψήνεται στο εσωτερικό του πουλερικού. Η Food Standards Agency έχει επισημάνει ότι η πρακτική αυτή αυξάνει τον κίνδυνο να μην ψηθεί επαρκώς ούτε η γέμιση ούτε το εσωτερικό της γαλοπούλας.

Η πιο ασφαλής λύση είναι να μαγειρεύεται η γέμιση χωριστά και, αν το επιθυμείτε, να τοποθετείται μέσα στη γαλοπούλα λίγο πριν το σερβίρισμα.

Προσοχή και στα leftovers

Τα υπολείμματα από το γιορτινό τραπέζι χρειάζονται επίσης σωστό χειρισμό. Οι ειδικοί συστήνουν να καταναλώνονται εντός 48 ωρών και να διατηρούνται σωστά στο ψυγείο. Η συνήθεια να χρησιμοποιείται το ίδιο κρέας για μέρες σε σάντουιτς ή άλλα πιάτα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

Η γαλοπούλα μπορεί να παραμείνει η «βασίλισσα» του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, αρκεί να τηρηθούν απλοί αλλά κρίσιμοι κανόνες. Έτσι, οι γιορτές θα μείνουν αξέχαστες για τους σωστούς λόγους — και όχι για μια δυσάρεστη επίσκεψη στον γιατρό.

