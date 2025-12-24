# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πώς να ζεστάνεις οικονομικά το μπάνιο: 2 απλοί τρόποι που κάνουν διαφορά

Πώς να ζεστάνεις οικονομικά το μπάνιο: 2 απλοί τρόποι που κάνουν διαφορά

Το μπάνιο είναι από τους πιο κρύους χώρους του σπιτιού, όμως υπάρχουν εύκολες και χαμηλού κόστους λύσεις για να το κάνεις πιο ζεστό, χωρίς να αυξήσεις σημαντικά την κατανάλωση.

1. Μικρό αερόθερμο για λίγα λεπτά
Ένα αερόθερμο χαμηλής κατανάλωσης μπορεί να ζεστάνει γρήγορα το μπάνιο:

Χρησιμοποίησέ το μόνο 10–15 λεπτά πριν το ντους
Προτίμησε συσκευή με θερμοστάτη και αυτόματη διακοπή
Τοποθέτησέ το πάντα μακριά από νερό
Έτσι έχεις άμεση ζέστη χωρίς μεγάλο κόστος.

2. Χοντρό χαλάκι και σφράγισμα χαραμάδων
Η αίσθηση του κρύου προέρχεται συχνά από το πάτωμα και τα ρεύματα αέρα:

Ένα χοντρό χαλάκι μπάνιου κρατά τη θερμότητα
Σφράγισε πόρτα ή παράθυρο με απλά μονωτικά λάστιχα
Μικρές κινήσεις που βελτιώνουν αισθητά τη θερμοκρασία.

Συμπέρασμα: Με στοχευμένη χρήση θέρμανσης και σωστή μόνωση, μπορείς να έχεις ζεστό μπάνιο χωρίς να επιβαρύνεις τον λογαριασμό.

