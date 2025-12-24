Πώς να εξαφανίσεις τη μούχλα από τα παράθυρα: 2 εύκολα κόλπα

Η μούχλα στα παράθυρα είναι από τα πιο συνηθισμένα –και ενοχλητικά– προβλήματα στα σπίτια, ειδικά τον χειμώνα. Εμφανίζεται στα λάστιχα, στις γωνίες και γύρω από τα κουφώματα, όχι μόνο χαλώντας την εικόνα του σπιτιού, αλλά και επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα.

Αν βλέπεις μαύρα στίγματα και έντονη υγρασία, μην ανησυχείς. Υπάρχουν δύο απλά κόλπα, με υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στο σπίτι, για να τη διώξεις γρήγορα και αποτελεσματικά.

Κόλπο 1: Λευκό ξίδι για βαθύ καθαρισμό

Το λευκό ξίδι είναι από τα πιο ισχυρά φυσικά «όπλα» κατά της μούχλας.

Τι θα χρειαστείς:

Λευκό ξίδι

Ένα σπρέι

Πανί ή παλιά οδοντόβουρτσα

Πώς να το κάνεις:

Γέμισε το σπρέι με καθαρό λευκό ξίδι (χωρίς αραίωση).

Ψέκασε απευθείας στα σημεία με μούχλα.

Άφησέ το να δράσει για 30–60 λεπτά.

Τρίψε απαλά με πανί ή οδοντόβουρτσα.

Σκούπισε με καθαρό, στεγνό πανί.

Γιατί λειτουργεί:

Το ξίδι σκοτώνει τα σπόρια της μούχλας και εμποδίζει την επανεμφάνισή της, χωρίς χημικά.

Κόλπο 2: Μαγειρική σόδα για ήπια αλλά αποτελεσματική δράση

Η μαγειρική σόδα είναι ιδανική αν η μούχλα δεν έχει προχωρήσει πολύ ή αν θέλεις πιο ήπια λύση.

Τι θα χρειαστείς:

Μαγειρική σόδα

Λίγο νερό

Σφουγγάρι ή πανί

Πώς να το κάνεις:

Ανακάτεψε μαγειρική σόδα με λίγο νερό μέχρι να γίνει πάστα.

Άπλωσε την πάστα πάνω στη μούχλα.

Άφησέ τη για 15–20 λεπτά.

Τρίψε ελαφρά και ξέβγαλε με καθαρό νερό.

Στέγνωσε καλά την επιφάνεια.

Γιατί λειτουργεί:

Η σόδα απορροφά την υγρασία και καθαρίζει χωρίς να φθείρει λάστιχα ή κουφώματα.

Extra tip για να μην επιστρέψει η μούχλα

Αέριζε καθημερινά τον χώρο, ακόμα και τον χειμώνα.

Στέγνωσε τα παράθυρα όταν σχηματίζονται υδρατμοί.

Απόφυγε να καλύπτεις τα παράθυρα με βαριές κουρτίνες όλη μέρα.

Η μούχλα δεν χρειάζεται να γίνει μόνιμος «επισκέπτης» στο σπίτι σου. Με αυτά τα δύο απλά κόλπα, τα παράθυρα μπορούν να μείνουν καθαρά, υγιεινά και χωρίς άσχημες μυρωδιές.

Διαβάστε ακόμα: Η ρουτίνα 3 βημάτων για να τακτοποιήσετε την είσοδο του σπιτιού πριν τις επισκέψεις