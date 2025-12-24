# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Χριστούγεννα και μαγείρεμα: Το λάθος που κάνουμε όλοι με τον φούρνο και πληρώνουμε ακριβότερα το ρεύμα

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 5 άτομα
Χριστούγεννα και μαγείρεμα: Το λάθος που κάνουμε όλοι με τον φούρνο και πληρώνουμε ακριβότερα το ρεύμα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στο χριστουγεννιάτικο μαγείρεμα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος, ειδικά όταν ο φούρνος λειτουργεί για πολλές ώρες. Ο λόγος για το συνεχές άνοιγμα της πόρτας του φούρνου κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Πολλοί ανοίγουν συχνά τον φούρνο για να ελέγξουν αν το φαγητό έχει ροδίσει, αν χρειάζεται γύρισμα ή αν είναι έτοιμο. Κάθε φορά όμως που ανοίγει η πόρτα, χάνεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας και η συσκευή αναγκάζεται να καταναλώσει επιπλέον ενέργεια για να επανέλθει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία.

Όταν μάλιστα ετοιμάζουμε απαιτητικά εδέσματα για το γιορτινό τραπέζι, όπως ψητά κρέατα, ο φούρνος παραμένει σε λειτουργία για πολλές συνεχόμενες ώρες. Η επαναλαμβανόμενη απώλεια θερμότητας επιμηκύνει τον χρόνο ψησίματος και αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να «φουσκώνει».

Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά τον φούρνο
Το άνοιγμα του φούρνου για έλεγχο είναι σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκαίο, ειδικά όταν ψήνουμε κρέας. Ωστόσο, καλό είναι να γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία, όπως στη μέση του συνολικού χρόνου ψησίματος ή λίγο πριν το φαγητό ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα θερμόμετρα φαγητού, καθώς επιτρέπουν τον έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας του κρέατος χωρίς να χρειάζεται να κόβουμε ή να τρυπάμε το φαγητό επανειλημμένα. Τέλος, κάθε φορά που ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου, θα πρέπει να το κάνουμε γρήγορα και με συγκεκριμένο σκοπό, ώστε να περιορίζεται η απώλεια θερμότητας.

Με μερικές απλές κινήσεις, το γιορτινό τραπέζι μπορεί να παραμείνει πλούσιο, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό ρεύματος.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα χωρίς ύπνο; Οι 12 παγίδες των γιορτών που σας εξαντλούν και τι μπορείτε να κάνετε για να τις αποφύγετε

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Δείτε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς των 100.000 ευρώ
Οικονομία

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Δείτε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς των 100.000 ευρώ

Τίτλοι τέλους μετά από 23 χρόνια για Καρύδη – Αθερίδη: Η σχέση, η γνωριμία και η κοινή φιλοσοφία ζωής
ShowBiz

Τίτλοι τέλους μετά από 23 χρόνια για Καρύδη – Αθερίδη: Η σχέση, η γνωριμία και η κοινή φιλοσοφία ζωής

Αλυσιδωτό σοκ στον χειμερινό τουρισμό από τα αγροτικά μπλόκα – Ακυρώσεις, απώλειες και φόβοι για «ντόμινο» στην αγορά
Οικονομία

Αλυσιδωτό σοκ στον χειμερινό τουρισμό από τα αγροτικά μπλόκα – Ακυρώσεις, απώλειες και φόβοι για «ντόμινο» στην αγορά

Έφη Θώδη «καρφώνει» Οικονομόπουλο για τον Έκπτωτο Άγγελο: Θα του ζητήσω να μην το ξανατραγουδήσει
ShowBiz

Έφη Θώδη «καρφώνει» Οικονομόπουλο για τον Έκπτωτο Άγγελο: Θα του ζητήσω να μην το ξανατραγουδήσει

Ανάσα στην Εθνική μετά το χάος: Δύο λωρίδες ανοίγουν σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα – Παρέμβαση Τροχαίας
Κοινωνία

Ανάσα στην Εθνική μετά το χάος: Δύο λωρίδες ανοίγουν σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα – Παρέμβαση Τροχαίας