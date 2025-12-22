Τεστ προσωπικότητας: Το χρώμα των γενεθλίων σου αποκαλύπτει τον χαρακτήρα και τις σχέσεις σου

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία γέννησης συνδέεται με το ζώδιό μας ή ακόμη και με αριθμολογικές ερμηνείες. Αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν, όμως, είναι πως τα γενέθλια κρύβουν και… ένα χρώμα. Και αυτό το χρώμα, σύμφωνα με ένα ιδιαίτερα δημοφιλές τεστ προσωπικότητας, μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για τον χαρακτήρα, τις αδυναμίες, τα χαρίσματα αλλά και τον τρόπο που βιώνουμε τον έρωτα.

Η λογική είναι απλή: κάθε χρονικό διάστημα του έτους αντιστοιχεί σε ένα χρώμα, το οποίο λειτουργεί σαν «ψυχολογικός καθρέφτης». Μάλιστα, ορισμένες ημερομηνίες –όπως η 21η Μαρτίου, η 23η Σεπτεμβρίου και η 22η Δεκεμβρίου– θεωρούνται μοναδικές, καθώς συνδέονται με ξεχωριστές αποχρώσεις.

Βρες παρακάτω το χρώμα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής σου και δες τι λέει για εσένα.



Το χρώμα των γενεθλίων σου

23 Δεκεμβρίου – 1 Ιανουαρίου: Κόκκινο

2 – 11 Ιανουαρίου: Πορτοκαλί

12 – 24 Ιανουαρίου: Κίτρινο

25 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου: Ροζ

4 – 8 Φεβρουαρίου: Μπλε

9 – 18 Φεβρουαρίου: Πράσινο

18 – 28/29 Φεβρουαρίου: Καφέ

1 – 10 Μαρτίου: Aqua

11 – 20 Μαρτίου: Lime

21 Μαρτίου: Μαύρο

22 – 31 Μαρτίου: Μοβ

1 – 10 Απριλίου: Navy

11 – 20 Απριλίου: Ασημί

21 – 30 Απριλίου: Λευκό

1 – 14 Μαΐου: Μπλε

15 – 24 Μαΐου: Χρυσό

25 Μαΐου – 3 Ιουνίου: Κρεμ

4 – 13 Ιουνίου: Γκρι

14 – 23 Ιουνίου: Καστανό

24 Ιουνίου: Γκρι

25 Ιουνίου – 4 Ιουλίου: Κόκκινο

5 – 14 Ιουλίου: Πορτοκαλί

15 – 25 Ιουλίου: Κίτρινο

26 Ιουλίου – 4 Αυγούστου: Ροζ

5 – 13 Αυγούστου: Μπλε

14 – 23 Αυγούστου: Πράσινο

24 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου: Καφέ

3 – 12 Σεπτεμβρίου: Aqua

13 – 22 Σεπτεμβρίου: Lime

23 Σεπτεμβρίου: Λαδί

24 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου: Μοβ

4 – 13 Οκτωβρίου: Navy

14 – 23 Οκτωβρίου: Ασημί

24 Οκτωβρίου – 11 Νοεμβρίου: Λευκό

12 – 21 Νοεμβρίου: Χρυσό

22 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου: Κρεμ

2 – 11 Δεκεμβρίου: Γκρι

12 – 21 Δεκεμβρίου: Καστανό

22 Δεκεμβρίου: Βεραμάν (μπλε-πράσινο)



Τι αποκαλύπτει το χρώμα σου για τον χαρακτήρα σου

Κόκκινο

Είσαι κοινωνική, γεμάτη ενέργεια και δύσκολα περνάς απαρατήρητη. Λατρεύεις την αγάπη, αλλά μπορεί να αλλάζεις διάθεση απότομα.

Πορτοκαλί

Στόχοι, φιλοδοξία και υπευθυνότητα. Δεν εμπιστεύεσαι εύκολα, αλλά όταν το κάνεις, δίνεις τα πάντα.

Κίτρινο

Γλυκιά, αξιόπιστη και συχνά αυτή που «κρατά το τιμόνι» στις σχέσεις. Παίρνεις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή.

Ροζ

Δοτική και ευαίσθητη, όμως δύσκολα ικανοποιείσαι. Θέλεις ποιότητα σε όλα.

Μπλε

Καλλιτεχνική φύση, επιλεκτική και εσωστρεφής. Συχνά σκέφτεσαι περισσότερο απ’ όσο νιώθεις.

Πράσινο

Άνετη με τους άλλους, επικοινωνιακή, αλλά καμιά φορά αιχμηρή. Θέλεις να νιώθεις αποδοχή.

Καφέ

Δυναμική και αθλητική. Μπορείς να ερωτευτείς γρήγορα, αλλά ξεχνάς εξίσου εύκολα.

Aqua

Συναισθηματικά απρόβλεπτη. Ειλικρινής, αλλά ευάλωτη στην απογοήτευση.

Lime

Ήρεμη επιφανειακά, αλλά αγχώνεσαι εύκολα και ζηλεύεις περισσότερο απ’ όσο παραδέχεσαι.

Μαύρο

Θαρραλέα και αποφασιστική. Δεν αγαπάς τις αλλαγές και μένεις πιστή στις επιλογές σου.

Μοβ

Μυστηριώδης, κοινωνική και δημιουργική. Η διάθεσή σου επηρεάζει τα πάντα γύρω σου.

Navy

Γοητευτική και παθιασμένη. Όταν πληγωθείς, δύσκολα συγχωρείς.

Ασημί

Ντροπαλή αλλά περίεργη. Μαθαίνεις γρήγορα και σε ελκύουν οι προκλήσεις.

Λευκό

Φιλόδοξη, με έντονη παρουσία. Ζηλεύεις εύκολα, αλλά εμπνέεις θαυμασμό.

Χρυσό

Χαρούμενη, εξωστρεφής και με ισχυρό ηθικό κριτήριο. Δύσκολα ερωτεύεσαι, αλλά όταν συμβεί, είναι βαθιά.

Κρεμ

Ανταγωνιστική και κοινωνική. Διαλέγεις προσεκτικά ποιον θα αφήσεις να πλησιάσει.

Λαδί

Ζεστή, ισορροπημένη και δίκαιη. Η οικογένεια και οι φίλοι είναι προτεραιότητα.

Βεραμάν

Απαιτητική, προσεκτική στις αποφάσεις και με έμφαση στην εμφάνιση και τη λεπτομέρεια.



Ανεξάρτητα από το αν πιστεύεις σε τέτοιου είδους τεστ, το χρώμα των γενεθλίων σου προσφέρει έναν διασκεδαστικό τρόπο να δεις πτυχές του εαυτού σου… με άλλη απόχρωση.

