Τι να κάνεις αν χυθεί ρόφημα στο λάπτοπ: Ο σωστός οδηγός για να το σώσεις πριν είναι αργά

Ένα απρόσεκτο δευτερόλεπτο αρκεί: καφές, νερό ή αναψυκτικό χύνεται στο λάπτοπ και ο πανικός ξεκινά. Το καλό νέο είναι ότι οι πρώτες κινήσεις κάνουν όλη τη διαφορά και μπορούν να σώσουν τη συσκευή πριν προκληθεί σοβαρή ζημιά.

Τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα

1. Κλείσε αμέσως το λάπτοπ

Μην προσπαθήσεις να σώσεις αρχεία ή να ελέγξεις αν λειτουργεί.

Κράτησε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης μέχρι να σβήσει.

Κάθε δευτερόλεπτο λειτουργίας αυξάνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος.

2. Αποσύνδεσε τα πάντα

Αφαίρεσε άμεσα:

το καλώδιο φόρτισης

USB και εξωτερικές συσκευές

ακουστικά ή κάρτες μνήμης

Ο συνδυασμός ρεύματος και υγρού είναι ο πιο επικίνδυνος.

3. Αναποδογύρισε το λάπτοπ

Τοποθέτησέ το σε σχήμα Λ ή ανεστραμμένο V, με το πληκτρολόγιο προς τα κάτω.

Μην το αφήσεις επίπεδο και μην το τινάξεις απότομα.

Στόχος είναι να απομακρυνθεί το υγρό προς τα έξω και όχι προς το εσωτερικό.

Τι να κάνεις αμέσως μετά



4. Σκούπισε απαλά

Χρησιμοποίησε χαρτί κουζίνας ή καθαρή πετσέτα.

Πίεσε ελαφρά χωρίς τρίψιμο, ειδικά στο πληκτρολόγιο και στις θύρες.

5. Μην το ανοίξεις ξανά για έλεγχο

Αυτό είναι το πιο συχνό και πιο καταστροφικό λάθος.

Μην πατήσεις power, μην το βάλεις για φόρτιση και μην δοκιμάσεις «απλώς να δεις αν δουλεύει».

Στέγνωμα: τι ισχύει και τι όχι



Τι να αποφύγεις

Ρύζι: δεν στεγνώνει αποτελεσματικά και αφήνει σκόνη

Πιστολάκι ή θερμότητα: μπορεί να λιώσει εξαρτήματα και να σπρώξει το υγρό βαθύτερα

Τι να κάνεις σωστά

Άφησε το λάπτοπ:

σε στεγνό χώρο

με καλό αερισμό

για τουλάχιστον 24 έως 48 ώρες

Αν το ρόφημα ήταν καφές ή αναψυκτικό, προτίμησε τις 48 ώρες.

Αν χύθηκε κάτι εκτός από νερό

Καφές, τσάι, αναψυκτικό ή αλκοόλ είναι πιο επικίνδυνα, γιατί αφήνουν υπολείμματα και προκαλούν διάβρωση.

Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη κι αν το λάπτοπ φαίνεται να λειτουργεί μετά, καλό είναι να μεταφερθεί σε τεχνικό το συντομότερο.

Πότε πρέπει οπωσδήποτε να πας σε service

Αν δεν ανοίγει μετά από 48 ώρες

Αν άναψε και έσβησε μόνο του

Αν μυρίζει καμένο

Αν κόλλησαν πλήκτρα ή το πληκτρολόγιο δεν ανταποκρίνεται

Η εσωτερική διάβρωση μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και ημέρες αργότερα.

Πώς να το προλάβεις την επόμενη φορά

Κράτησε ροφήματα σε απόσταση από το λάπτοπ

Χρησιμοποίησε κούπες με καπάκι

Βάλε αδιάβροχο κάλυμμα πληκτρολογίου

Απόφυγε να πίνεις πάνω από τη συσκευή



Αν χυθεί ρόφημα στο λάπτοπ, η σωστή σειρά κινήσεων είναι καθοριστική: κλείσιμο, αποσύνδεση, αναποδογύρισμα και υπομονή.

Η ψυχραιμία σώζει συσκευές. Ο πανικός τις καταστρέφει.

