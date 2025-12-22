Έχετε καλοριφέρ αλλά κρυώνετε; Το απλό κόλπο που τα κάνει να ζεσταίνουν ξανά το σπίτι

Έχετε τα καλοριφέρ αναμμένα, αλλά το σπίτι παραμένει κρύο; Πριν ανεβάσετε κι άλλο τον θερμοστάτη και δείτε τον λογαριασμό να εκτοξεύεται, υπάρχει μια απλή και αποτελεσματική λύση που πολλοί αγνοούν.

Το πρόβλημα, τις περισσότερες φορές, δεν είναι το σύστημα θέρμανσης — είναι η συσσώρευση σκόνης και αέρα στα καλοριφέρ, που μειώνει σημαντικά την απόδοσή τους.

Το συνηθισμένο λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι

Οι περισσότεροι καθαρίζουμε μόνο το εξωτερικό μέρος του καλοριφέρ. Όμως:

στο πίσω μέρος

ανάμεσα στα πάνελ

και μέσα στο σώμα

μαζεύονται σκόνη, τρίχες και βρωμιά που εμποδίζουν την εκπομπή θερμότητας. Το αποτέλεσμα; Τα καλοριφέρ δουλεύουν, αλλά δεν ζεσταίνουν όσο θα έπρεπε.

Το κόλπο των 5 λεπτών με αντικείμενο που ήδη έχετε

Ένας από τους πιο εύκολους και αποδοτικούς τρόπους καθαρισμού είναι με πιστολάκι μαλλιών.

Τι θα χρειαστείτε

Πιστολάκι μαλλιών

Μια παλιά πετσέτα, σεντόνι ή κουβέρτα

Πώς να το κάνετε

Στρώστε την πετσέτα κάτω από το καλοριφέρ.

Τοποθετήστε το πιστολάκι στο πίσω μέρος, ανάμεσα στον τοίχο και το καλοριφέρ.

Βάλτε το στην μέγιστη ένταση.

Η σκόνη θα βγει προς τα έξω και θα πέσει πάνω στο ύφασμα.

Τινάξτε την πετσέτα έξω — χωρίς σκούπα, χωρίς κόπο.

Με αυτό το απλό βήμα, η θερμότητα διαχέεται καλύτερα και ο χώρος ζεσταίνεται πιο γρήγορα.

Τα «κρύα σημεία» που κοστίζουν χρήματα

Αν το καλοριφέρ είναι ζεστό μόνο στο κάτω μέρος ή έχει ανομοιόμορφη θερμοκρασία, πιθανότατα υπάρχει παγιδευμένος αέρας ή λάσπη στο εσωτερικό.

Η λύση εδώ είναι η εξαέρωση.

Γιατί η εξαέρωση είναι τόσο σημαντική

Ο παγιδευμένος αέρας:

εμποδίζει τη σωστή κυκλοφορία του νερού

δημιουργεί κρύα σημεία

αναγκάζει τον λέβητα να δουλεύει περισσότερο

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και φθορά στο σύστημα.

Πώς να κάνετε σωστά εξαέρωση στο καλοριφέρ

Θα χρειαστείτε:

κλειδί εξαέρωσης (ή κατσαβίδι σε νεότερα μοντέλα)

πετσέτα

ένα μικρό δοχείο

Βήματα:

Ανάψτε τη θέρμανση και εντοπίστε ποια καλοριφέρ έχουν κρύα σημεία.

Σβήστε τη θέρμανση.

Τοποθετήστε δοχείο και πετσέτα κάτω από τη βαλβίδα.

Ανοίξτε τη βαλβίδα αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε «σφύριγμα».

Όταν αρχίσει να τρέχει νερό, κλείστε τη βαλβίδα.

Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά

Μην καλύπτετε τα καλοριφέρ με κουρτίνες ή έπιπλα

Μην ακουμπάτε καναπέδες μπροστά τους

Καθαρίστε τα τουλάχιστον 1–2 φορές τον χειμώνα

Πριν αυξήσετε τη θερμοκρασία και τον λογαριασμό, καθαρίστε και εξαερώστε τα καλοριφέρ σας. Είναι από τις πιο απλές κινήσεις που:

βελτιώνουν άμεσα τη θέρμανση

μειώνουν την κατανάλωση

κάνουν το σπίτι πιο ζεστό χωρίς έξτρα κόστος

Εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που καθαρίσατε τα καλοριφέρ σας; Μήπως ήρθε η ώρα να το δοκιμάσετε;

Διαβάστε ακόμα: Γιατί το Φενγκ Σούι λέει «όχι» στις οικογενειακές φωτογραφίες στο υπνοδωμάτιο