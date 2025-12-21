Ρούχα στεγνά σε λίγες ώρες τον χειμώνα: Τα κόλπα που δουλεύουν στο σπίτι

Ο χειμώνας κάνει το στέγνωμα των ρούχων πιο δύσκολο από ποτέ. Υγρασία, χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένος χώρος μέσα στο σπίτι μπορούν να μετατρέψουν το άπλωμα σε… μαρτύριο. Με τις σωστές κινήσεις όμως, μπορείς να μειώσεις δραστικά τον χρόνο στεγνώματος και να αποφύγεις τη μυρωδιά της υγρασίας.

1. Στύψε σωστά τα ρούχα πριν τα απλώσεις

Το σωστό στύψιμο είναι το Α και το Ω. Επίλεξε υψηλές στροφές στο πλυντήριο (χωρίς να καταστρέφεις τα υφάσματα) ή κάνε ένα επιπλέον στύψιμο. Όσο λιγότερο νερό κρατούν, τόσο πιο γρήγορα στεγνώνουν.

2. Άπλωσε με «στρατηγική»

Μην κολλάς τα ρούχα μεταξύ τους. Άφηνε κενά ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας. Τα πιο χοντρά ρούχα (φούτερ, πετσέτες, τζιν) άπλωσέ τα στις άκρες της απλώστρας, όπου υπάρχει καλύτερος αερισμός.

3. Εκμεταλλεύσου τη θερμότητα – με ασφάλεια

Τοποθέτησε την απλώστρα κοντά σε καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα, όχι όμως επάνω του. Η ήπια θερμότητα βοηθά στο γρηγορότερο στέγνωμα χωρίς να «ψήνει» τα υφάσματα ή να ανεβάζει επικίνδυνα την υγρασία.

4. Χρησιμοποίησε ανεμιστήρα ή αφυγραντήρα

Ένας απλός ανεμιστήρας που φυσάει προς τα ρούχα επιταχύνει την εξάτμιση. Ακόμη καλύτερα, ένας αφυγραντήρας τραβά την υγρασία από τον χώρο και μειώνει τον χρόνο στεγνώματος έως και στο μισό.

5. Γύρνα τα ρούχα ανάποδα

Ιδιαίτερα για χοντρά υφάσματα, γύριζέ τα στη μέση του στεγνώματος. Έτσι στεγνώνουν πιο ομοιόμορφα και αποφεύγεται η μυρωδιά μούχλας.

6. Μην στεγνώνεις όλα τα ρούχα μαζί

Απόφυγε να απλώνεις τα πάντα ταυτόχρονα. Λιγότερα ρούχα = καλύτερος αερισμός = ταχύτερο στέγνωμα.

7. Άνοιγε τα παράθυρα για λίγο

Ακόμη κι αν κάνει κρύο, ένας σύντομος αερισμός 5–10 λεπτών απομακρύνει την υγρασία από το σπίτι και βοηθά σημαντικά στο στέγνωμα.

8. Όταν μπορείς, χρησιμοποίησε στεγνωτήριο

Για πετσέτες, σεντόνια και βαριά ρούχα, το στεγνωτήριο είναι σωτήριο τον χειμώνα. Χρησιμοποίησέ το έξυπνα για να μειώσεις κατανάλωση και κόστος.

Tip που κάνει τη διαφορά

Αν τα ρούχα μυρίζουν υγρασία, ρίξε λίγο λευκό ξίδι ή μαγειρική σόδα στο πλύσιμο. Βοηθούν στην εξουδετέρωση των οσμών.

Με αυτές τις απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές, το στέγνωμα των ρούχων τον χειμώνα γίνεται πολύ πιο εύκολο, γρήγορο και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

