Φυτά εσωτερικού χώρου που ρίχνουν τα φύλλα τους τον χειμώνα – Πώς να τα φροντίσεις σωστά

Αν τα φυτά μέσα στο σπίτι σου ρίχνουν φύλλα τον χειμώνα, τις περισσότερες φορές δεν είναι ασθένεια, αλλά αντίδραση στις αλλαγές φωτός, θερμοκρασίας και υγρασίας. Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν μπαίνουν σε πλήρη λήθαργο, όμως στρεσάρονται εύκολα αυτή την εποχή.

Τα πιο συνηθισμένα φυτά εσωτερικού χώρου που ρίχνουν φύλλα

Φίκος

Δράκαινα

Μονστέρα

Κρότωνας

Σεφλέρα

Καλαθέα

1. Πρόσεξε το πότισμα (λιγότερο είναι καλύτερο)

Τον χειμώνα τα φυτά εσωτερικού χώρου χρειάζονται αραιότερο πότισμα.

Πότιζε μόνο όταν στεγνώνει το χώμα 3–4 εκ. από πάνω

Άδειαζε πάντα το πιατάκι

Μην ποτίζεις με παγωμένο νερό

Το υπερβολικό νερό είναι ο #1 λόγος πτώσης φύλλων μέσα στο σπίτι.

2. Φως: όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα

Η μειωμένη ηλιοφάνεια είναι βασική αιτία φυλλόπτωσης.

Τοποθέτησε τα φυτά κοντά σε παράθυρο

Απόφυγε σκοτεινές γωνίες

Καθάριζε τα φύλλα από τη σκόνη

Αν χρειάζεται, μετακίνησέ τα μόνο μία φορά και άφησέ τα εκεί.

3. Μακριά από καλοριφέρ και ρεύματα

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν αντέχουν:

Ξηρή θερμότητα από καλοριφέρ

Κρύα ρεύματα από μπαλκονόπορτες

Απότομες αλλαγές θερμοκρασίας

Ιδανική θερμοκρασία: 18–22°C

4. Μην βάζεις λίπασμα τον χειμώνα

Τον χειμώνα:

Όχι λίπασμα

Όχι μεταφύτευση

Το φυτό δεν αναπτύσσεται ενεργά και δεν απορροφά θρεπτικά.

5. Αύξησε την υγρασία του χώρου

Η θέρμανση ξηραίνει τον αέρα και προκαλεί πτώση φύλλων.

Ψέκαζε ελαφρά τα φύλλα (εκτός από φυτά με χνούδι)

Βάλε μπολ με νερό κοντά στις γλάστρες

Ομαδοποίησε τα φυτά για φυσική υγρασία



Τι να ΜΗΝ κάνεις

Μην πανικοβληθείς και ποτίσεις περισσότερο

Μην αλλάζεις θέση συνεχώς

Μην κλαδεύεις έντονα

Η υπομονή είναι το μυστικό.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου που ρίχνουν φύλλα τον χειμώνα σου δείχνουν ότι κάτι στο περιβάλλον τους άλλαξε. Με λιγότερο νερό, περισσότερο φως, σταθερή θερμοκρασία και υγρασία, τα περισσότερα θα σταματήσουν τη φυλλόπτωση και θα ανακάμψουν την άνοιξη.

