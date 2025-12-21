Οι πιο συνηθισμένοι λεκέδες του χειμώνα και πώς να τους εξαφανίσεις εύκολα

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του ζεστά ρούχα, παλτό και μπότες, αλλά και λεκέδες που δύσκολα αποφεύγονται. Από αλάτια στους δρόμους μέχρι λάδια, μακιγιάζ και λάσπες, ορισμένοι λεκέδες επανεμφανίζονται κάθε χρόνο και δείχνουν επίμονοι. Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότεροι μπορούν να φύγουν με απλούς, σωστούς χειρισμούς.

Λεκέδες από λάσπη

Η βροχή και τα χιόνια φέρνουν λάσπες σε παλτό και παπούτσια. Το λάθος είναι να προσπαθήσεις να καθαρίσεις τη λάσπη όσο είναι υγρή.

Τι να κάνεις: Άφησέ τη να στεγνώσει εντελώς. Έπειτα, βούρτσισε απαλά και πλύνε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες του. Αν μείνει ίχνος, λίγο υγρό απορρυπαντικό απευθείας στον λεκέ κάνει τη διαφορά.

Λεκέδες από λάδι και λιπαρά φαγητά

Σούπες, street food και χειμωνιάτικα φαγητά αφήνουν συχνά λιπαρούς λεκέδες σε πουλόβερ και παλτό.

Τι να κάνεις: Ρίξε πάνω στον λεκέ λίγο μαγειρικό άμυλο ή ταλκ για να απορροφήσει το λάδι. Άφησέ το για 15–20 λεπτά, τίναξε το περίσσευμα και πλύνε κανονικά.

Λεκέδες από μακιγιάζ (σε κασκόλ και γιακάδες)

Foundation, κραγιόν και μάσκαρα συχνά μεταφέρονται σε κασκόλ και παλτό.

Τι να κάνεις: Για υγρά προϊόντα, βάλε λίγο υγρό σαπούνι πιάτων και τρίψε απαλά. Για κραγιόν, λίγη οινόπνευμα σε βαμβάκι βοηθά να «σπάσει» ο λεκές πριν το πλύσιμο.

Λεκέδες από καφέ, τσάι ή ζεστή σοκολάτα

Τα ζεστά ροφήματα είναι χειμερινή συνήθεια, αλλά και συχνή αιτία λεκέδων.

Τι να κάνεις: Ξέπλυνε άμεσα με κρύο νερό από την ανάποδη πλευρά του υφάσματος. Αν ο λεκές επιμείνει, λίγο ξίδι ή μαγειρική σόδα πριν το πλύσιμο συνήθως αρκούν.

Extra tip για τον χειμώνα

Πολλά χειμωνιάτικα υφάσματα (μάλλινα, παλτό, κασκόλ) είναι ευαίσθητα. Πριν εφαρμόσεις οποιαδήποτε μέθοδο, δοκίμασε πρώτα σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο.

Με λίγη προσοχή και σωστό χειρισμό, ακόμα και οι πιο συνηθισμένοι χειμερινοί λεκέδες μπορούν να εξαφανιστούν, κρατώντας τα ρούχα σου καθαρά και περιποιημένα όλη τη σεζόν.

