Το λάθος που κάνουμε στην κουζίνα: Γιατί το νερό στην κατσαρόλα πρέπει να είναι πάντα κρύο

Στην καθημερινότητα της κουζίνας υπάρχουν μικρές κινήσεις που τις κάνουμε από συνήθεια, χωρίς να τις πολυσκεφτόμαστε. Μία από αυτές είναι το αν γεμίζουμε την κατσαρόλα ή τον βραστήρα με ζεστό ή κρύο νερό. Αν και πολλοί επιλέγουν το ζεστό για να «κερδίσουν χρόνο», στην πράξη αυτή η επιλογή δεν είναι η σωστή.

Ο λόγος είναι απλός: το κρύο νερό είναι η ασφαλέστερη και ποιοτικότερη βάση για μαγείρεμα και ροφήματα.

Το κρύο νερό προέρχεται απευθείας από το δίκτυο

Το νερό που τρέχει κρύο από τη βρύση έρχεται απευθείας από το δίκτυο ύδρευσης. Αντίθετα, το ζεστό νερό έχει ήδη περάσει από τον θερμοσίφωνα ή τον λέβητα και έχει παραμείνει εκεί για ώρες.

Σε αυτό το διάστημα μπορεί να:

συσσωρεύσει άλατα

έρθει σε επαφή με μεταλλικά στοιχεία

αλλοιωθεί ελαφρώς η ποιότητά του

Για αυτό και δεν θεωρείται ιδανικό για κατανάλωση ή βράσιμο τροφίμων.

Οι υψηλές θερμοκρασίες «τραβούν» περισσότερες ουσίες

Όσο πιο ζεστό είναι το νερό, τόσο πιο εύκολα διαλύει μέταλλα από σωληνώσεις και εσωτερικά μέρη του θερμοσίφωνα. Έτσι, το ζεστό νερό μπορεί να μεταφέρει περισσότερες ανεπιθύμητες ουσίες στην κατσαρόλα ή τον βραστήρα.

Ξεκινώντας με κρύο νερό, μειώνεις αυτό το ενδεχόμενο και εξασφαλίζεις πιο καθαρό αποτέλεσμα.

Καλύτερη γεύση στο φαγητό και στα ροφήματα

Το νερό είναι βασικό συστατικό στον καφέ, στο τσάι, στα ζυμαρικά και στις σούπες. Το κρύο νερό έχει πιο ουδέτερη γεύση, ενώ το ζεστό μπορεί να αλλοιώσει ελαφρώς το τελικό αποτέλεσμα.

Η διαφορά δεν είναι πάντα έντονη, αλλά γίνεται αισθητή, ειδικά όταν το νερό παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Λιγότερα άλατα σε κατσαρόλες και βραστήρα

Το ζεστό νερό περιέχει συνήθως περισσότερα άλατα, τα οποία επικάθονται πιο γρήγορα στα τοιχώματα του βραστήρα. Αυτό οδηγεί:

σε πουρί

σε πιο συχνό καθάρισμα

σε μικρότερη διάρκεια ζωής της συσκευής

Το κρύο νερό βοηθά να περιοριστεί αυτή η φθορά.

Δεν κερδίζεις ουσιαστικά χρόνο

Υπάρχει η εντύπωση ότι το ζεστό νερό βράζει πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, η διαφορά στον χρόνο είναι ελάχιστη και δεν δικαιολογεί τη χρήση του.

Το κρύο νερό μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω, αλλά προσφέρει σαφώς καλύτερη ποιότητα.

Η επιλογή του κρύου νερού στην κατσαρόλα ή τον βραστήρα δεν είναι υπερβολή, αλλά θέμα ποιότητας και καλής πρακτικής. Προστατεύει το φαγητό, τη γεύση και τις συσκευές σου, χωρίς κανένα ουσιαστικό μειονέκτημα.

Την επόμενη φορά που θα βάλεις νερό να βράσει, ξεκίνα από το κρύο. Είναι μια μικρή αλλαγή που κάνει διαφορά.

