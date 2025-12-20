Αυγά στο καθημερινό μενού: Πόσα είναι αρκετά την ημέρα για πρωτεΐνη χωρίς ρίσκο

Για χρόνια τα αυγά βρέθηκαν στο «στόχαστρο» της διατροφής, κυρίως λόγω της χοληστερόλης. Σήμερα όμως η επιστήμη τα επαναφέρει δυναμικά στο τραπέζι, αναγνωρίζοντάς τα ως μία από τις πιο πλήρεις και θρεπτικές τροφές που μπορεί να καταναλώσει κανείς καθημερινά. Πλούσια σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά, τα αυγά συνδέονται με οφέλη που εκτείνονται από τη μυϊκή υγεία έως τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πόσα αυγά την ημέρα είναι ασφαλή και επαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού σε πρωτεΐνη;

Γιατί η πρωτεΐνη είναι «κλειδί»

Η πρωτεΐνη αποτελεί βασικό δομικό υλικό του σώματος. Συμμετέχει στη δημιουργία και επιδιόρθωση των μυών, στη λειτουργία των ορμονών και των ενζύμων, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στον κορεσμό και στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Διατροφή με επαρκή πρωτεΐνη συνδέεται με καλύτερο μεταβολισμό, λιγότερη κόπωση και πιο σταθερά επίπεδα ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα αυγά θεωρούνται ιδανική επιλογή, καθώς παρέχουν «πλήρη πρωτεΐνη», δηλαδή όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στις σωστές αναλογίες.

Πόσα αυγά την ημέρα προτείνουν οι μελέτες

Διατροφικές συστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό και το συνολικό διατροφικό πρότυπο. Η δίαιτα EAT-Lancet προτείνει χαμηλότερη κατανάλωση (περίπου 1–2 αυγά την εβδομάδα) στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας βιώσιμης διατροφής. Ωστόσο, πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση 1 έως 3 αυγών δεν συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε υγιή άτομα.

Μάλιστα, έρευνες έχουν καταγράψει ότι άτομα που καταναλώνουν περίπου 1,5 αυγό την ημέρα εμφανίζουν καλύτερους δείκτες οστικής υγείας, με σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη της οστεοπόρωσης.

Τι προσφέρει ένα αυγό στον οργανισμό

Ένα μεσαίου μεγέθους αυγό παρέχει:

περίπου 5–6 γραμμάρια πρωτεΐνης,

καλά λιπαρά,

ασβέστιο, φώσφορο και μαγνήσιο για τα οστά,

σίδηρο και ψευδάργυρο,

χολίνη, απαραίτητη για τον εγκέφαλο και το ήπαρ.

Παράλληλα, ο κρόκος περιέχει λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, αντιοξειδωτικά που προστατεύουν την όραση και συμβάλλουν στη μείωση του οξειδωτικού στρες.

Τι λένε οι ειδικοί

Σύμφωνα με γιατρούς και διατροφολόγους, η κατανάλωση έως 3 αυγών ημερησίως μπορεί να προσφέρει περίπου 18 γραμμάρια πλήρους πρωτεΐνης, ποσότητα ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους γυμνάζονται, για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και για όσους θέλουν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα.

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα αυγά:

αυξάνουν την «καλή» HDL χοληστερόλη,

μεταβάλλουν τη μορφή της LDL ώστε να γίνεται λιγότερο επιβλαβής,

υποστηρίζουν τη λειτουργία του ήπατος χάρη στη χολίνη.



Οφέλη πέρα από τους μύες

Η τακτική αλλά ισορροπημένη κατανάλωση αυγών συνδέεται με:

καλύτερη μνήμη και συγκέντρωση,

βραδύτερη γνωστική έκπτωση σε μεγαλύτερες ηλικίες,

μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού, που βοηθά στον έλεγχο του βάρους.

Το συμπέρασμα

Τα αυγά δεν είναι ο «ένοχος» που πιστεύαμε παλαιότερα. Αντίθετα, όταν καταναλώνονται με μέτρο και στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, μπορούν να αποτελέσουν καθημερινό σύμμαχο υγείας. Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, 1 έως 3 αυγά την ημέρα φαίνεται πως καλύπτουν με ασφάλεια τις ανάγκες σε πρωτεΐνη, χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Διαβάστε ακόμα: Cookies σοκολάτας σαν ζαχαροπλαστείο: Το μυστικό για μαλακό κέντρο και τέλειες τραγανές άκρες