Πώς να καθαρίσεις εύκολα το παλτό στο σπίτι χωρίς πλύσιμο

Το παλτό φοριέται καθημερινά τον χειμώνα, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι μπορεί να καθαριστεί εύκολα στο σπίτι χωρίς πλυντήριο ή στεγνό καθάρισμα. Με μερικά απλά βήματα μπορείς να το διατηρείς φρέσκο και περιποιημένο όλη τη σεζόν.

Το πρώτο βήμα που κάνει διαφορά

Ξεκίνα πάντα με ένα καλό βούρτσισμα. Αφαιρεί σκόνη, τρίχες και χνούδια που αλλοιώνουν την όψη του υφάσματος και δίνει άμεσα πιο καθαρή εικόνα στο παλτό.

Πώς φεύγουν οι μικροί λεκέδες

Για τοπικούς λεκέδες, χρησιμοποίησε ένα νωπό πανί με λίγο ήπιο σαπούνι. Ταμπονάρισε απαλά χωρίς τρίψιμο και άφησε το ύφασμα να στεγνώσει μόνο του.

Φρεσκάρισμα χωρίς καθάρισμα

Ο ατμός είναι ιδανικός για παλτό. Ένα σύντομο πέρασμα με ατμό ή λίγα λεπτά στο μπάνιο με ζεστό νερό αρκούν για να φύγουν μυρωδιές και να «ανοίξει» το ύφασμα.

Το λάθος που πρέπει να αποφεύγεις

Η υπερβολική θερμότητα. Μην το στεγνώνεις ποτέ κοντά σε καλοριφέρ και μην το βάζεις στο πλυντήριο αν δεν το επιτρέπει η ετικέτα.

Μικρό μυστικό

Όσο πιο συχνά φρεσκάρεις το παλτό, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί επαγγελματικό καθάρισμα και τόσο περισσότερο θα διατηρήσει το σχήμα και την ποιότητά του.

