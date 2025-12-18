Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Τα 5 επικίνδυνα λάθη που ίσως κάνετε χωρίς να το ξέρετε

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο αποτελεί το απόλυτο σύμβολο των γιορτών και το κέντρο της οικογενειακής θαλπωρής. Ωστόσο, πίσω από τη γιορτινή του εικόνα, μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους, ειδικά αν δεν τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας. Ειδικοί προειδοποιούν ότι μικρές παραλείψεις στον στολισμό και την τοποθέτηση του δέντρου μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς μέσα στο σπίτι.

Δείτε τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε όλοι, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε:

1. Χρήση παλιών ή μη LED λαμπιών

Τα παλιά χριστουγεννιάτικα λαμπάκια υπερθερμαίνονται πιο εύκολα και αυξάνουν τον κίνδυνο φωτιάς. Τα LED καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, παραμένουν δροσερά και θεωρούνται σαφώς ασφαλέστερα.

2. Αφήνετε τα λαμπάκια αναμμένα όλη τη νύχτα

Όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το φωτισμένο δέντρο, τα λαμπάκια πρέπει να σβήνουν πριν τον ύπνο ή όταν λείπετε από το σπίτι, ακόμη κι αν είναι LED.

3. Τοποθέτηση του δέντρου κοντά σε πρίζες

Η άμεση επαφή με πρίζες αυξάνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Οι ειδικοί συστήνουν το δέντρο να απέχει τουλάχιστον 60 εκατοστά από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

4. Τοποθέτηση κοντά σε τζάκι ή θερμαντικά σώματα

Η θερμότητα από τζάκια, καλοριφέρ ή σόμπες μπορεί να αποξηράνει το δέντρο και να το κάνει ιδιαίτερα εύφλεκτο. Η ασφαλής απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.

5. Διατηρείτε το φυσικό δέντρο για πολλούς μήνες

Όσο περνά ο καιρός, τα φυσικά δέντρα ξεραίνονται και γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα. Όταν οι βελόνες αρχίζουν να σπάνε εύκολα, είναι σημάδι ότι πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπορεί να παραμείνει πηγή χαράς και ασφάλειας, αρκεί να δώσουμε λίγη περισσότερη προσοχή. Με απλές κινήσεις και σωστές επιλογές, μπορούμε να απολαύσουμε τις γιορτές χωρίς απρόοπτα.

