Τέλος στα μπλεγμένα σεντόνια μετά το πλύσιμο: Τα 4 βήματα που δουλεύουν πάντα

Η πλύση των σεντονιών μοιάζει απλή υπόθεση, όμως συχνά καταλήγει σε έναν βαρύ, βρεγμένο κόμπο που δεν ξεμπλέκεται εύκολα. Εκτός από εκνευριστικό, το πρόβλημα αυτό σημαίνει ότι τα σεντόνια δεν καθαρίζονται σωστά, κρατούν υγρασία και απορρυπαντικό και αργούν πολύ να στεγνώσουν.

Το καλό νέο είναι ότι δεν φταίει το πλυντήριο. Φταίει ο τρόπος που τα πλένουμε.

Γιατί τα σεντόνια μπλέκονται μεταξύ τους

Τα σεντόνια έχουν μεγάλη επιφάνεια και ελαφρύ ύφασμα. Κατά τη διάρκεια της πλύσης και κυρίως στο στύψιμο, η φυγόκεντρος δύναμη τα «κολλάει» στα τοιχώματα του κάδου. Όταν ο κάδος είναι γεμάτος ή πλένονται πολλά μεγάλα κομμάτια μαζί, τα υφάσματα τυλίγονται μεταξύ τους σαν σχοινί.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι μαξιλαροθήκες συχνά καταλήγουν χαμένες μέσα στο κατωσέντονο.

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα: σωστή προετοιμασία

Πριν πατήσετε το κουμπί της πλύσης:

- Τινάξτε καλά κάθε σεντόνι για να ανοίξει πλήρως

- Μην τα ρίχνετε ποτέ μπάλα μέσα στον κάδο

- Ελέγξτε αν έχουν «παγιδευτεί» μικρά ρούχα μέσα στις πτυχές

Η προετοιμασία αυτή μειώνει δραστικά το μπλέξιμο.

Πώς να τα βάλετε σωστά στον κάδο

Στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης, διπλώστε τα σεντόνια χαλαρά και τοποθετήστε τα δίπλα-δίπλα, όχι το ένα πάνω στο άλλο. Ο κάδος δεν πρέπει να είναι γεμάτος μέχρι επάνω — αν δεν χωράει άνετα η παλάμη σας, έχετε βάλει πολλά.

Στα πλυντήρια άνω φόρτωσης, τοποθετήστε τα περιμετρικά του κάδου χωρίς να τα τυλίξετε γύρω από τον αναδευτήρα.

Οι σωστές ρυθμίσεις κάνουν τη διαφορά

- Επιλέξτε χαμηλότερες στροφές στυψίματος (700–800 rpm)

- Αν υπάρχει πρόγραμμα για κλινοσκεπάσματα, προτιμήστε το

- Περισσότερο νερό σημαίνει περισσότερος χώρος για να «κινηθούν» τα υφάσματα

Το δυνατό στύψιμο είναι ο βασικός λόγος που τα σεντόνια γίνονται κόμπος.

Τι δεν πρέπει να πλένετε ποτέ μαζί με τα σεντόνια

- Πετσέτες (είναι βαριές και τραχιές)

- Ρούχα με φερμουάρ ή κουμπιά

- Μικρά ρούχα που μπλέκονται εύκολα

Ο σωστός διαχωρισμός προστατεύει τα υφάσματα και εξασφαλίζει καλύτερο καθάρισμα.

Το απλό κόλπο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες

Οι μεγάλες διχτυωτές θήκες πλυντηρίου είναι ιδανικές για κατωσέντονα με λάστιχο. Τα κρατούν «ελεγχόμενα» και εμποδίζουν να καταπιούν τα υπόλοιπα υφάσματα.

Το αποτέλεσμα

Όταν τα σεντόνια δεν μπλέκονται:

- πλένονται σωστά

- στεγνώνουν πιο γρήγορα

- μυρίζουν καλύτερα

- διαρκούν περισσότερο

Με λίγες αλλαγές στη ρουτίνα σας, το πλυντήριο σταματά να γίνεται εχθρός και τα σεντόνια βγαίνουν καθαρά, αφράτα και έτοιμα για χρήση.

Διαβάστε ακόμα: Τι να κάνεις με το λάδι μετά το τηγάνισμα: Μην το πετάς στον νεροχύτη