Αυτό το λάθος κάνει το Air Fryer ανθυγιεινό - Δες το κρυφό σημείο που χρειάζεται καθάρισμα

Το air fryer έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής κουζίνας, αφού μας λύνει τα χέρια με γρήγορο και πιο ελαφρύ μαγείρεμα. Όμως υπάρχει ένα σημείο που σχεδόν όλοι παραβλέπουμε στον καθαρισμό του – και εκεί ακριβώς συσσωρεύονται τα περισσότερα λίπη.

Οι περισσότεροι καθαρίζουμε σχολαστικά τον κάδο και τη σχάρα, αλλά σπάνια κοιτάμε το επάνω μέρος της συσκευής, εκεί όπου βρίσκεται η αντίσταση. Κατά το ψήσιμο, τα λίπη από το φαγητό εκτοξεύονται προς τα πάνω, κολλούν στην αντίσταση και «ψήνονται» ξανά και ξανά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυσάρεστες μυρωδιές, καπνό κατά τη λειτουργία και ένα περιβάλλον που μόνο καθαρό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ο σωστός καθαρισμός του κάδου

Αφήστε πρώτα το air fryer να κρυώσει εντελώς. Ο κάδος και η σχάρα πρέπει να πλένονται μόνο με ζεστό νερό και υγρό πιάτων, αφού μουλιάσουν για λίγα λεπτά. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μαλακό σφουγγάρι, γιατί τα σκληρά υλικά καταστρέφουν την αντικολλητική επίστρωση.

Το «ξεχασμένο» σημείο: Η αντίσταση

Εδώ χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και γυρίστε την ανάποδα, ώστε να έχετε πρόσβαση στην αντίσταση. Φτιάξτε μια παχύρρευστη πάστα με μαγειρική σόδα και λίγο νερό και, με μια παλιά οδοντόβουρτσα, τρίψτε απαλά την αντίσταση και τα μεταλλικά τοιχώματα γύρω της. Η σόδα διαλύει τα καμένα λίπη χωρίς να φθείρει το μέταλλο.

Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά με νωπό πανί μέχρι να φύγουν όλα τα υπολείμματα και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Αν υπάρχουν επίμονα σημεία, λίγες σταγόνες λευκό ξύδι πάνω στη σόδα μπορούν να ενισχύσουν τη δράση της.

Ο τακτικός καθαρισμός της αντίστασης όχι μόνο εξαλείφει τις άσχημες οσμές και τον καπνό, αλλά διατηρεί το air fryer πιο υγιεινό και αποδοτικό. Είναι ένα μικρό βήμα που κάνει μεγάλη διαφορά στη χρήση της αγαπημένης σας συσκευής.

Διαβάστε ακόμα: Σπατάλη τροφίμων στο σπίτι: 7 τρόποι για να σταματήσετε να πετάτε φαγητό