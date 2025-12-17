Η επιστήμη αποφάνθηκε: Το μοναδικό ρούχο που δεν πρέπει να φοράς δεύτερη φορά χωρίς να το πλύνεις

Δεν είναι τα εσώρουχα. Δεν είναι τα φανελάκια. Και σίγουρα δεν είναι τα ρούχα γυμναστικής. Σύμφωνα με την επιστήμη, το ρούχο που δεν πρέπει ποτέ να φοριέται δεύτερη φορά χωρίς πλύσιμο είναι οι κάλτσες.

Παρότι για πολλούς η επαναχρησιμοποίηση ρούχων θεωρείται ακίνδυνη —ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει έντονη οσμή— οι ειδικοί προειδοποιούν ότι στην περίπτωση των καλτσών ο κίνδυνος δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει.

Γιατί οι κάλτσες είναι «βόμβα» μικροβίων

Τα ανθρώπινα πόδια φιλοξενούν ένα εξαιρετικά σύνθετο μικροβιακό οικοσύστημα. Όπως εξηγεί η μικροβιολόγος Πρίμροζ Φριστοούν σε άρθρο της στο The Conversation, αποτελούν ένα πραγματικό «μικροσκοπικό τροπικό δάσος» βακτηρίων και μυκήτων.

Τα πόδια:

έχουν περισσότερους ιδρωτοποιούς αδένες από οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος

φιλοξενούν μεγαλύτερη ποικιλία μυκήτων

παράγουν ιδρώτα που εγκλωβίζεται εύκολα μέσα στις κάλτσες

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών, οι οποίοι τρέφονται από τον ιδρώτα και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος.

Τι ρόλο παίζουν οι κάλτσες

Το ύφασμα της κάλτσας:

παγιδεύει την υγρασία

κρατά θερμό το περιβάλλον

επιτρέπει τον γρήγορο πολλαπλασιασμό βακτηρίων

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ορισμένα μικρόβια μπορούν να επιβιώσουν έως και 90 ημέρες σε βαμβακερά υφάσματα. Επιπλέον, στις κάλτσες δεν συγκεντρώνονται μόνο μικρόβια από το δέρμα, αλλά και βακτήρια από επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα πόδια.

Οι αριθμοί που σοκάρουν

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες:

Ένα μπλουζάκι μετά από μία χρήση περιέχει περίπου 83.000 βακτήρια

Μία κάλτσα μπορεί να φιλοξενεί 8 έως 9 εκατομμύρια βακτήρια

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά ακόμη και τα εσώρουχα, καθιστώντας τις κάλτσες το πιο επιβαρυμένο μικροβιακά κομμάτι του καθημερινού μας ρουχισμού.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί:

Οι κάλτσες πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση

Πλύσιμο στους 60°C με απορρυπαντικό εξασφαλίζει την αποτελεσματική εξόντωση μικροβίων

Σε ήπια χρήση, το χλιαρό νερό μπορεί να βοηθήσει στην οσμή, αλλά δεν αρκεί για πλήρη απολύμανση

Συμπέρασμα

Η συχνή πλύση των καλτσών δεν είναι θέμα αισθητικής ή μυρωδιάς — είναι θέμα υγείας. Η επαναχρησιμοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει σε μυκητιάσεις, δερματικούς ερεθισμούς και μεταφορά μικροβίων.

