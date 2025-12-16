Τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική αφορμή για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά, μακριά από οθόνες και υποχρεώσεις. Και τι καλύτερο από το να μπείτε όλοι μαζί στην κουζίνα και να φτιάξετε σπιτικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα; Είναι από τα γλυκά που λατρεύουν οι μικροί – και όχι μόνο – ενώ η διαδικασία γίνεται παιχνίδι, με κουπ πατ, ζυμάρια και αρώματα που γεμίζουν το σπίτι.

Αυτή η συνταγή για μπισκότα βουτύρου με σοκολάτα και πορτοκάλι είναι δοκιμασμένη, εύκολη και ιδανική για παιδικά χέρια. Το αποτέλεσμα; Τραγανά, αρωματικά μπισκότα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα έτοιμα.



Υλικά

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

250 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

1 αυγό

4 κουταλιές της σούπας κακάο

125 γρ. κουβερτούρα, λιωμένη

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 βανίλια

1 φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη (προαιρετικά, για πασπάλισμα)



Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάτε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει αφράτο και λείο. Προσθέτετε το αυγό και συνεχίζετε το ανακάτεμα. Ρίχνετε τη βανίλια, το μπέικιν πάουντερ, το ξύσμα πορτοκαλιού, το κακάο και τη λιωμένη κουβερτούρα και ανακατεύετε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Στη συνέχεια, προσθέτετε σταδιακά το αλεύρι και δουλεύετε τη ζύμη με απαλές κινήσεις, μέχρι να ενωθούν τα υλικά και να έχετε μια μαλακή ζύμη. Τυλίγετε τη ζύμη με μεμβράνη και τη βάζετε στο ψυγείο για περίπου 2 ώρες, ώστε να σφίξει.

Όταν είναι έτοιμη, ανοίγετε τη ζύμη με πλάστη σε φύλλο πάχους περίπου μισού εκατοστού. Με κουπ πατ κόβετε μπισκότα σε γιορτινά σχέδια – εδώ τα παιδιά μπορούν να αναλάβουν δράση. Στρώνετε λαδόκολλα σε ένα ρηχό ταψί, τοποθετείτε τα μπισκότα και, αν θέλετε, τα πασπαλίζετε ελαφρά με κρυσταλλική ζάχαρη.

Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175°C για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ψηθούν χωρίς να σκληρύνουν.



Μικρό tip:

Αφού κρυώσουν, μπορείτε να τα διακοσμήσετε με λιωμένη σοκολάτα ή ζαχαρόπαστα και να τα βάλετε σε γιορτινά σακουλάκια για δώρο.

Έτσι, τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα γίνονται όχι μόνο ένα γλυκό, αλλά μια όμορφη οικογενειακή ανάμνηση.

