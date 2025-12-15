Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα κατοικίδια – Τι πρέπει να προσέξετε

Με λίγη προσοχή μπορούμε όλοι να διασφαλίσουμε ότι τα Χριστούγεννα θα είναι ασφαλή τόσο για εμάς όσο και για τα κατοικίδιά μας.



Τα Χριστούγεννα είναι μια υπέροχη εποχή για να χαλαρώσετε με την οικογένεια και τους φίλους σας – δίποδους και τετράποδους. Μπορεί, όμως, να είναι μια τρομακτική και επικίνδυνη περίοδος για τα κατοικίδια ζώα. Τα τρόφιμα, τα δώρα, οι διακοσμήσεις, ακόμη και οι επισκέπτες στα σπίτια μας μπορούν να αποτελέσουν κινδύνους. Οι κτηνίατροι αναφέρουν συνήθως ότι η εορταστική περίοδος είναι μία από τις πιο πολυάσχολες περιόδους του έτους. Η γνώση των κινδύνων είναι το κλειδί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το IFL Science, Είναι, επίσης, σημαντικό να ενημερώσετε όλους στο σπίτι για το τι είναι ασφαλές και τι όχι για τα κατοικίδια της οικογένειας. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ενημερωθούν για την εθιμοτυπία των κατοικίδιων ζώων. Ορισμένα κατοικίδια μπορεί να αγχωθούν από τις αλλαγές στη ρουτίνα τους και να αγχωθούν με την παρουσία άγνωστων ανθρώπων. Ακόμα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφήνετε σκύλους χωρίς επίβλεψη κοντά σε παιδιά που δεν γνωρίζουν, καθώς τα δαγκώματα αποτελούν πραγματικό κίνδυνο. Η παροχή στο κατοικίδιό σας ενός ασφαλούς, ήσυχου χώρου μπορεί να είναι σημαντική για την προστασία τόσο των επισκεπτών σας όσο και του κατοικίδιου ζώου σας.

Προσοχή στις τροφές

Τα εορταστικά τρόφιμα αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Μια νόστιμη λιχουδιά μπορεί να αποβεί μοιραία για ορισμένα κατοικίδια ζώα, γι' αυτό προσέξτε να μοιράζεστε τα γιορτινά σας γεύματα με τα κατοικίδιά σας. Ορισμένα ζώα θα είναι ευαίσθητα ακόμη και σε μικρές διατροφικές αλλαγές, δείχνοντας ίσως σημάδια πεπτικής διαταραχής και δυσφορίας.



Οι σκύλοι, σύμφωνα με άρθρο στο The Conversation της Ζακλίν Μπόιντ που είναι ανώτερη λέκτορας της Επιστήμη των Ζώων στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, τείνουν να είναι λιγότερο απαιτητικοί στις διατροφικές τους επιλογές από ό,τι οι γάτες. Αυτό σημαίνει ότι οι σκύλοι μας μπορεί να είναι πιο πιθανό να φάνε πράγματα που δεν θα έπρεπε, αλλά προσοχή πρέπει να δίνεται και στις γάτες. Η παγκρεατίτιδα είναι μια επώδυνη και οδυνηρή κατάσταση που παρατηρείται συχνά σε σκύλους που έχουν καταναλώσει λιπαρές τροφές. Αποφύγετε να δίνετε αποφάγια στα κατοικίδιά σας για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο. Τα μαγειρεμένα κόκαλα μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν σημαντικό τραυματισμό. Οι πίτες με κιμά, το χριστουγεννιάτικο κέικ και οι πουτίγκες είναι γεμάτες σταφίδες, οι οποίες είναι τοξικές για τους σκύλους.

Τα σταφύλια, οι σταφίδες και οι σουλτανίνες είναι, επίσης, επικίνδυνα για τους σκύλους και περιλαμβάνονται σε πολλές εορταστικές συνταγές. Και τα καρύδια macadamia αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, καθώς προκαλούν μια σειρά από συμπτώματα όπως αδυναμία, εμετό, δυσκαμψία και κατάθλιψη. Άλλοι ξηροί καρποί και σπόροι μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. Το αλκοόλ πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην κατανάλωση μόνο από τον άνθρωπο. Τα σάπια μήλα έχουν προκαλέσει ακόμη και δηλητηρίαση από αλκοόλ σε σκύλους, γι' αυτό κρατήστε και τα υπολείμματα φαγητού και τα αποφάγια μακριά από κινδύνους.

Επίσης, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το σχοινόπρασο περιέχουν χημικές ουσίες που είναι τοξικές για γάτες και σκύλους – και το μαγείρεμά τους δεν τα καθιστά ασφαλέστερα. Ακόμη και μια κουταλιά φασκόμηλο και γέμιση κρεμμυδιού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα κατοικίδια ζώα. Οι γλυκές λιχουδιές δεν είναι ασφαλέστερες. Η σοκολάτα αποτελεί σημαντική ανησυχία και οι γιορτές συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας από σοκολάτα. Ακόμη και τα τεχνητά γλυκαντικά, όπως η ξυλιτόλη – η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στις τσίχλες, θα πρέπει να αποφεύγονται.

Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα

Τα περιτυλίγματα από τα γλυκά και τις σοκολάτες μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο αν καταναλωθούν. Δυστυχώς, πρόκειται για ένα συνηθισμένο πρόβλημα τόσο στους σκύλους όσο και στις γάτες, που συχνά απαιτεί επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Εάν καταναλωθούν, μπορούν να προκαλέσουν εντερική απόφραξη και βλάβη. Να είστε ενήμεροι και για τους κινδύνους από τα φυτά. Οι βελόνες από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα μπορούν να εισχωρήσουν στις πατούσες, προκαλώντας πόνο και μόλυνση. Άλλα εορταστικά φυτά, όπως το γκι, είναι τοξικά αν καταναλωθούν. Τα φύλλα, τα πέταλα και η γύρη των κρίνων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τις γάτες.



Σε κάθε περίπτωση, όταν πιστεύετε ότι το κατοικίδιο ζώο σας έχει φάει ή έχει εκτεθεί με άλλο τρόπο σε κάτι δυνητικά δυσάρεστο, είναι καλύτερο να ζητήσετε κτηνιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατό. Με λίγη προσοχή κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, μπορούμε όλοι να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια ασφαλής και ξεκούραστη περίοδος για εμάς, τα κατοικίδιά μας και τους κτηνιάτρους των κατοικιδίων μας.

ieidiseis.

Διαβάστε ακόμα: Αυτό είναι το ρούχο που πρέπει πάντα να πλένεις μετά από μία χρήση - Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν