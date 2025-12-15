Δίαιτα 2 εβδομάδων: Για να απολαύσεις τα Χριστούγεννα χωρίς ενοχές

Δύο εβδομάδες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα κι αν θέλεις να χάσεις βάρος ώστε να απολαύσεις χωρίς τύψεις όλες τις συνταγές της μητέρας σου στο παραδοσιακό τραπέζι υπάρχει τρόπος.

Η αγαπημένη μας Γεωργία Καπώλη, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος μοιράζεται μαζί σου το διατροφικό πλάνο που θα σε βοηθήσει να πετύχεις το στόχο σου.

Μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε να κρατηθούμε λίγο στο φαγητό, προκειμένου να χάσουμε ότι κιλά μας περισσεύουν, ώστε να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε διατροφικά στις γιορτές.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να μείνουμε ψύχραιμοι και να αποφύγουμε να ακολουθήσουμε ακραία διατροφικά σχήματα που υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα σε άμεσο χρόνο. Η βασική οδηγία είναι η ισορροπημένη διατροφή, όπου μέσα από μια ποικιλία τροφίμων, οι οποίες καταναλώνονται σε σωστές ποσότητες και συνδυασμούς θα μας οδηγήσουν στον στόχο μας. Έτσι, υιοθετούμε στην καθημερινότητά μας τις ακόλουθες οδηγίες:

Κατανάλωσε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα!

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα βοηθούν στην εξισορρόπηση του σακχάρου στο αίμα και μειώνουν τις φλεγμονές, βοηθώντας παράλληλα στη ρύθμιση του μεταβολισμού σου. Επίσης βοηθούν στο να μειωθεί η αντίσταση στην ορμόνη «λεπτίνη», την οποία οι ερευνητές έχουν συνδέσει με το πόσο γρήγορα καίγεται το λίπος.

Δοκίμασε (πράσινο) τσάι!

Το πράσινο τσάι έχει από καιρό γίνει γνωστό για τις αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες του. Επίσης, νέα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι το ενεργό του συστατικό, η κατεχίνη, μπορεί να δυναμώσει το μεταβολισμό. Ερευνητές πραγματοποίησαν μια σειρά μελετών σε άτομα που κάνουν δίαιτα και διαπίστωσαν ότι εκείνοι που έπιναν πράσινο τσάι έχασαν περισσότερο βάρος από εκείνους που δεν έπιναν, υποδηλώνοντας ότι οι κατεχίνες μπορούν να βελτιώσουν την οξείδωση των λιπών και θερμογένεση, την παραγωγή ενέργειας του σώματος, ή την θερμότητα από την πέψη. Πόσο όμως θα πρέπει να πίνεις; Σύμφωνα με μια μελέτη, αν πίνεις τρία με τέσσερα ποτήρια πράσινο τσάι την ημέρα, μπορείς να αυξήσεις τις ενεργειακές δαπάνες σου κατά 90 θερμίδες την ημέρα. Ακούγεται ίσως σαν μεγάλη ποσότητα τσαγιού καθημερινά, αλλά δεν είναι δύσκολο να ακολουθήσεις αυτό το πρόγραμμα όταν για παράδειγμα το πίνεις παγωμένο.

Μην μειώσεις απότομα τις θερμίδες! ...

