Κλήσεις από Ολλανδία και Πολωνία γεμίζουν τα κινητά: Πώς λειτουργεί η απάτη Wangiri και τι πρέπει να αποφύγετε

Ανησυχία προκαλούν σε ολοένα και περισσότερους πολίτες οι ανεξήγητες κλήσεις από αριθμούς του εξωτερικού, κυρίως από Ολλανδία και Πολωνία, που εμφανίζονται ξαφνικά στα κινητά τηλέφωνα. Πίσω από αυτά τα τηλεφωνήματα κρύβεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια γνωστή διεθνής απάτη, η οποία πλέον έχει έντονη παρουσία και στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι γνωστή ως «Wangiri», ένας όρος ιαπωνικής προέλευσης που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «χτύπα μία φορά και κλείσε». Οι επιτήδειοι πραγματοποιούν πολύ σύντομες κλήσεις από άγνωστους –συνήθως διεθνείς– αριθμούς, ώστε το τηλέφωνο να προλάβει απλώς να χτυπήσει. Στόχος τους είναι να προκαλέσουν την περιέργεια του παραλήπτη και να τον οδηγήσουν στο να καλέσει πίσω.

Οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται συχνά ξεκινούν από διεθνή πρόθεμα, όπως «+48» για Πολωνία ή «+31» για Ολλανδία. Σε αρκετές περιπτώσεις, το τηλεφώνημα συνοδεύεται και από μήνυμα που περιλαμβάνει σύνδεσμο. Εκεί κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος, καθώς το πάτημα του link μπορεί να οδηγήσει σε κακόβουλο λογισμικό και υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Η απάτη βασίζεται στο γεγονός ότι, αν ο χρήστης καλέσει πίσω, ενδέχεται να συνδεθεί με υπηρεσίες υψηλής χρέωσης, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί σημαντικά ο λογαριασμός του, ενώ τα κέρδη καταλήγουν στους απατεώνες.

Τι πρέπει να κάνετε για να προστατευτείτε

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το βασικότερο μέτρο προστασίας είναι να μην επιστρέφετε ποτέ κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς. Αν τυχόν απαντήσετε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσετε προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμούς ταυτότητας, τραπεζικά δεδομένα ή κωδικούς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα μηνύματα με συνδέσμους. Ακόμη κι αν φαίνονται ακίνδυνα, το άνοιγμά τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τέλος, συνιστάται να καταγγέλλετε άμεσα τέτοιες κλήσεις στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας, ώστε να μπλοκάρονται οι ύποπτοι αριθμοί και να περιορίζεται η εξάπλωση της απάτης.

Η ενημέρωση και η ψυχραιμία παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» απέναντι σε αυτού του είδους τις τηλεφωνικές απάτες που εξελίσσονται συνεχώς.

