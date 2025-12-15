Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνουμε τα ρούχα μέσα στο σπίτι – Ο σοβαρός κίνδυνος για την υγεία που προειδοποιούν οι ειδικοί

Μια καθημερινή συνήθεια που θεωρείται αθώα, όπως το άπλωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι ή πάνω στο καλοριφέρ, μπορεί να κρύβει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, το στέγνωμα ρούχων σε κλειστούς χώρους αυξάνει την υγρασία του αέρα έως και 30%, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας και επικίνδυνων μυκήτων.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα σπόρια του μύκητα Aspergillus, ο οποίος συνδέεται με την ασπεργίλλωση – μια σοβαρή λοίμωξη που προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα.

Τι έδειξαν οι έρευνες

Ερευνητική ομάδα από τη Βρετανία, με επικεφαλής τον καθηγητή David Denning του Εθνικού Κέντρου Ασπεργίλλωσης στο Μάντσεστερ, διαπίστωσε ότι ολοένα και περισσότεροι ασθενείς εμφάνιζαν αναπνευστικά προβλήματα έπειτα από εισπνοή σπορίων μούχλας που αναπτύχθηκαν σε σπίτια με αυξημένη υγρασία.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Denning, μια μόνο μπουγάδα περιέχει σχεδόν δύο λίτρα νερού. Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, το νερό αυτό απελευθερώνεται στον αέρα του σπιτιού, αυξάνοντας δραματικά τα επίπεδα υγρασίας.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους μύκητες. Ωστόσο, για άτομα με άσθμα ή εξασθενημένη άμυνα, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η εισπνοή σπορίων Aspergillus μπορεί να προκαλέσει έντονο βήχα και δύσπνοια σε άτομα με άσθμα. Σε πιο ευάλωτες ομάδες –όπως ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, άτομα με AIDS ή γενικότερα με κατασταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα– μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική ασπεργίλλωση, μια κατάσταση που ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στους πνεύμονες και να απειλήσει τη ζωή.

Τι είναι η ασπεργίλλωση

Η ασπεργίλλωση είναι μια αερομεταδιδόμενη μυκητιασική λοίμωξη που προκαλείται από τον μύκητα Aspergillus. Ο άνθρωπος μολύνεται κυρίως μέσω της εισπνοής σπορίων που αιωρούνται στον αέρα, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με αυξημένη υγρασία και κακή αεροκυκλοφορία.

Πώς προκαλείται

Για να εμφανιστεί η νόσος, συνήθως συνυπάρχουν δύο παράγοντες: η έκθεση στον μύκητα και ένα αδύναμο ή επιβαρυμένο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα υγρά σπίτια με μούχλα αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου.

Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

Τα συμπτώματα της ασπεργίλλωσης ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πυρετό

Επίμονο βήχα

Συριγμό και δύσπνοια

Κόπωση και αίσθημα αδυναμίας

Πόνο στο στήθος

Πονοκέφαλο και ρίγη

Φλέγματα με αίμα

Δερματικές βλάβες

Αιματουρία

Πόνο στα οστά

Διαταραχές όρασης



Πώς γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό και στα κλινικά συμπτώματα. Συχνά απαιτούνται εξετάσεις αίματος, απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφία θώρακος ή αξονική τομογραφία), καθώς και βιοψία πνευμονικού ιστού για την επιβεβαίωση της παρουσίας του μύκητα.

Αντιμετώπιση και θεραπεία

Η θεραπεία της ασπεργίλλωσης εξαρτάται από τη μορφή και τη βαρύτητα της νόσου. Συνήθως περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιμυκητιασικών φαρμάκων. Σε περιπτώσεις αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να απαιτηθούν φάρμακα που ρυθμίζουν την ανοσολογική απόκριση. Σε σοβαρές επιπλοκές, όπως προσβολή καρδιακών βαλβίδων, ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση σε συνδυασμό με μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή.

Τι μπορείτε να κάνετε

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται το στέγνωμα ρούχων σε κλειστούς χώρους. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, είναι απαραίτητος ο συχνός αερισμός του σπιτιού και η χρήση αφυγραντήρα, ώστε να περιορίζεται η υγρασία και να μειώνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας.

Μια απλή αλλαγή στην καθημερινότητα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

