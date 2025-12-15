Μακροζωία και διατροφή: Τα 5 τρόφιμα που ξεκινούν από P και, σύμφωνα με ειδικό, επιταχύνουν τη γήρανση

Η αναζήτηση της μακράς και υγιούς ζωής περνά αναπόφευκτα από το πιάτο μας. Σύμφωνα με έναν από τους πιο γνωστούς επιστήμονες στον χώρο της αντιγήρανσης παγκοσμίως, η αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο πόσα –και κυρίως πόσο καλά– χρόνια θα ζήσουμε.

Ο Valter Longo, καθηγητής Γεροντολογίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Μακροζωίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), υποστηρίζει ότι υπάρχουν πέντε «επικίνδυνα» τρόφιμα, όλα με κοινό χαρακτηριστικό ότι ξεκινούν από το λατινικό γράμμα P. Όπως επισημαίνει, η συστηματική κατανάλωσή τους συνδέεται με πρόωρη γήρανση, μεταβολικές διαταραχές και αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Τα 5 τρόφιμα που πρέπει να περιορίσετε

Σύμφωνα με τον Longo, τα τρόφιμα που χρειάζονται αυστηρό περιορισμό είναι:

Pizza (πίτσα)

Pasta (ζυμαρικά)

Proteins (υπερβολική ζωική πρωτεΐνη)

Potatoes (πατάτες)

Pane (ψωμί)

Όπως τονίζει, ειδικά οι νεότερες γενιές καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες από αυτά τα τρόφιμα, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της παχυσαρκίας και των νοσημάτων που τη συνοδεύουν, όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά προβλήματα.

«Η Μεσογειακή διατροφή χάνεται ακόμη και στην Ιταλία»

Ο Valter Longo, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιταλία, δηλώνει ένθερμος υποστηρικτής της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής. Ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του ότι ακόμη και στη χώρα καταγωγής της, το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο εγκαταλείπεται.

«Σχεδόν κανείς στην Ιταλία δεν τρέφεται πλέον πραγματικά μεσογειακά», έχει δηλώσει, επισημαίνοντας ότι η στροφή προς επεξεργασμένες τροφές και λευκούς υδατάνθρακες υπονομεύει τη δημόσια υγεία.

Ο ίδιος έχει δηλώσει στο FortuneWell ότι στόχος του είναι να φτάσει τα 120 ή ακόμη και τα 130 χρόνια ζωής, παραμένοντας υγιής και λειτουργικός, χωρίς σοβαρές ασθένειες.

Τι προτείνει αντί για τα «απαγορευμένα» P

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου The Longevity Diet, η βάση της καθημερινής διατροφής πρέπει να είναι φυτική. Όσπρια, λαχανικά, ξηροί καρποί και ελαιόλαδο αποτελούν τον πυρήνα ενός μοντέλου διατροφής που, όπως λέει, προστατεύει τα κύτταρα και επιβραδύνει τη γήρανση.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο Longo παρουσιάζει συνταγές εμπνευσμένες από τη μεσογειακή κουζίνα, όπως γλυκόξινες σαρδέλες, γεμιστές αγκινάρες, πίτες με λάχανο και πιάτα με βάση το κρεμμύδι και τη σάλτσα καρυδιού.

Τι είναι η «ψευτο-νηστεία»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έννοια της λεγόμενης «ψευτο-νηστείας» ή δίαιτας που μιμείται τη νηστεία, την οποία ο Longo έχει μελετήσει εκτενώς. Πρόκειται για ένα διατροφικό πρωτόκολλο περιορισμένων θερμίδων, χαμηλό σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες, αλλά πλούσιο σε καλά λιπαρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μέθοδος αυτή επιτρέπει στον οργανισμό να ενεργοποιήσει μηχανισμούς αυτοπροστασίας και ανανέωσης, παρόμοιους με εκείνους της πλήρους νηστείας, χωρίς την πλήρη αποχή από το φαγητό.

«Η δίαιτα που μιμείται τη νηστεία βοηθά το σώμα να αναζωογονήσει τα κύτταρά του και να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μακροχρόνια υγεία.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: η μακροζωία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά καθημερινών επιλογών – και πολλές από αυτές ξεκινούν από το τι βάζουμε στο πιάτο μας.

Διαβάστε ακόμα: Ποια είναι η πιο φθηνή ημέρα για να κλείσετε πτήση - Δείτε τα νέα δεδομένα