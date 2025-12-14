Ποια είναι η πιο φθηνή ημέρα για να κλείσετε πτήση - Δείτε τα νέα δεδομένα

Σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής πιέζει τα ταξιδιωτικά budget, οι ταξιδιώτες αναζητούν κάθε πιθανό «παράθυρο» εξοικονόμησης. Για χρόνια, η Τρίτη είχε καθιερωθεί ως η ημέρα-κλειδί για φθηνές πτήσεις. Τα νεότερα δεδομένα, όμως, δείχνουν ότι αυτός ο κανόνας ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι αεροπορικές τιμές δεν ακολουθούν πια απλά μοτίβα, αλλά επηρεάζονται από αλγόριθμους, ζήτηση και συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Κι εκεί ακριβώς εμφανίζεται μια νέα «χρυσή» ημέρα.

Κυριακή: Η νέα πιο συμφέρουσα ημέρα για κράτηση

Η τελευταία έκθεση Air Hacks της Expedia δείχνει ξεκάθαρα ότι η Κυριακή είναι πλέον η ημέρα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές για κρατήσεις πτήσεων.

- Έως 6% χαμηλότερες τιμές σε πτήσεις εσωτερικού

- Έως 17% εξοικονόμηση σε διεθνείς πτήσεις, σε σύγκριση με κρατήσεις που γίνονται Δευτέρα ή Παρασκευή

Το ποσοστό μπορεί να μοιάζει μικρό μεμονωμένα, ωστόσο για οικογένειες ή παρέες η διαφορά στο τελικό ποσό είναι αισθητή.

Πότε να κλείσετε για την καλύτερη τιμή

Δεν υπάρχει μία μοναδική στιγμή που εγγυάται το φθηνότερο εισιτήριο, αλλά υπάρχουν στατιστικά ασφαλή χρονικά πλαίσια:

- 1 έως 3 μήνες πριν για ταξίδια μικρών αποστάσεων

- 2 έως 6 μήνες πριν για διεθνείς πτήσεις

- Η κράτηση σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα δεν εξασφαλίζει πάντα καλύτερη τιμή

- Οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής ενέχουν ρίσκο, ειδικά σε περιόδους αυξημένης ζήτησης

Η ημέρα αναχώρησης μετρά περισσότερο απ’ όσο νομίζετε

Εκτός από το πότε κάνετε την κράτηση, καθοριστικό ρόλο παίζει και η ημέρα που θα πετάξετε.

- Σάββατο: συνήθως πιο οικονομικό για πτήσεις εσωτερικού

- Πέμπτη: συχνά πιο συμφέρουσα επιλογή για διεθνή ταξίδια

Οι τιμές ανεβαίνουν όταν η ζήτηση κορυφώνεται – κυρίως Παρασκευή βράδυ και Κυριακή απόγευμα – και πέφτουν όταν τα αεροπλάνα έχουν λιγότερους επιβάτες.

Το πραγματικό «μυστικό» της εξοικονόμησης

Η μεγαλύτερη διαφορά στην τιμή δεν έρχεται από μία συγκεκριμένη ημέρα, αλλά από την ευελιξία. Όσοι μπορούν να μετακινήσουν έστω και λίγο τις ημερομηνίες ή να επιλέξουν εναλλακτικά αεροδρόμια, συχνά πληρώνουν αισθητά λιγότερα.

Εργαλεία όπως Google Flights και Skyscanner βοηθούν σημαντικά, προσφέροντας:

- ημερολόγια τιμών με ξεκάθαρες διακυμάνσεις

- ειδοποιήσεις για πτώση ναύλων σε συγκεκριμένες διαδρομές

Στρατηγική αντί για μύθο

Η εποχή της «μαγικής ημέρας» για φθηνά εισιτήρια έχει τελειώσει. Στη θέση της, έρχεται μια πιο έξυπνη προσέγγιση:

- αποφύγετε ώρες και ημέρες αιχμής

- κλείστε εισιτήρια σε ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο

- προτιμήστε πιο ήσυχες ημέρες αναχώρησης

- αξιοποιήστε εργαλεία παρακολούθησης τιμών

Έτσι, η κράτηση πτήσεων μετατρέπεται από παιχνίδι τύχης σε συνειδητή επιλογή – και το ταξίδι ξεκινά με λιγότερο άγχος και περισσότερα χρήματα στην τσέπη.

