Θες καλύτερα πρωινά; Κάνε αυτά τα 5 πράγματα πριν κοιμηθείς - Τι προτείνουν οι sleep experts

Το πώς τελειώνει η ημέρα σου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα ξεκινήσει η επόμενη. Αν έχεις παρατηρήσει ότι τα πρωινά μετά από κακό ύπνο είναι πιο βαριά, με κούραση, πονοκέφαλο και έλλειψη συγκέντρωσης, δεν είσαι ο μόνος. Ο ύπνος χαμηλής ποιότητας επηρεάζει άμεσα τόσο τη διάθεσή μας όσο και τη λειτουργικότητά μας στην καθημερινότητα.

Σε μια εποχή όπου 50 έως 70 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου, οι ειδικοί επιμένουν πως η λύση δεν βρίσκεται σε περίπλοκες αλλαγές, αλλά σε μικρές, σταθερές συνήθειες πριν τον ύπνο. Σύμφωνα με τους sleep experts, ένα απλό βραδινό πρόγραμμα μπορεί να κάνει τη διαφορά και να σε βοηθήσει να ξυπνάς πιο ξεκούραστος και πιο ήρεμος.

1. Ορίζεις σταθερή ώρα χαλάρωσης

Ο οργανισμός «αγαπά» τη ρουτίνα. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι περίπου μία ώρα πριν τον ύπνο καλό είναι να μπαίνεις σε μια ζώνη ηρεμίας. Χαμηλός φωτισμός, απομάκρυνση από οθόνες και ήπιες δραστηριότητες, όπως διάβασμα ή ελαφρύ stretching, βοηθούν το σώμα να αντιληφθεί ότι πλησιάζει η ώρα της ξεκούρασης.

2. Προετοιμάζεις σωστά το υπνοδωμάτιο

Το υπνοδωμάτιο χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως «ιερός χώρος ύπνου». Θερμοκρασία 18–20 βαθμοί, καθαρά σεντόνια, σκοτάδι και ησυχία δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες. Ακόμη και απλές κινήσεις, όπως το καλό αεράρισμα ή η μείωση της ακαταστασίας, μπορούν να βελτιώσουν άμεσα την ποιότητα του ύπνου.

3. Αδειάζεις το μυαλό από τις σκέψεις της επόμενης ημέρας

Το άγχος για το «αύριο» είναι από τους βασικούς λόγους που δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε. Πολλοί sleep experts προτείνουν το λεγόμενο brain dump: γράφεις σε ένα χαρτί όσα έχεις να κάνεις την επόμενη ημέρα και τα αφήνεις εκεί. Έτσι, το μυαλό χαλαρώνει και μειώνεται η πιθανότητα να στριφογυρίζεις στο κρεβάτι.

4. Προσέχεις τι τρως και πότε

Βαριά γεύματα, αλκοόλ και υπερβολική ζάχαρη αργά το βράδυ μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο και να προκαλέσουν συχνές αφυπνίσεις. Οι ειδικοί συστήνουν ελαφριά γεύματα, περίπου δύο ώρες πριν τον ύπνο, ώστε το σώμα να χαλαρώνει χωρίς να επιβαρύνεται.

5. Δημιουργείς μικρά τελετουργικά ευεξίας

Η συναισθηματική προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική. Ένα ζεστό ντους, λίγα λεπτά διαλογισμού ή χαλαρή μουσική λειτουργούν ως σήμα προς το νευρικό σύστημα ότι ήρθε η ώρα να ηρεμήσει. Οι ειδικοί τονίζουν πως δεν έχει σημασία ποια συνήθεια θα διαλέξεις, αρκεί να είναι σταθερή και να σου προσφέρει ευχαρίστηση.

Αν το σκεφτείς, δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλη σου τη ζωή. Μερικές μικρές βραδινές επιλογές αρκούν για να ξυπνάς με καλύτερη διάθεση και περισσότερη ενέργεια.

