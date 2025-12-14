Σου τελείωσε το υγρό παρμπρίζ; Δες πώς το φτιάχνεις μόνος σου με 0,50€

Σου έχει τύχει να πατήσεις το μοχλό για το παρμπρίζ και… τίποτα; Ή να συνειδητοποιείς στη μέση της διαδρομής ότι το δοχείο άδειασε και το μόνο που βρίσκεις στο πρατήριο είναι ακριβά μπιτόνια; Υπάρχει λύση – και μάλιστα απλή, οικονομική και πιο «καθαρή» από τα έτοιμα προϊόντα.

Στο συνεργείο, ένα από τα πιο συχνά παράπονα οδηγών είναι ότι το σύστημα ψεκασμού δεν δουλεύει σωστά, παρότι το δοχείο φαίνεται γεμάτο. Τι φταίει συνήθως; Τα άλατα από το νερό βρύσης, που με τον καιρό φράζουν σωληνάκια και μπεκ.

Η λύση δεν είναι περισσότερα χημικά. Είναι ένα σπιτικό μείγμα με υλικά που υπάρχουν ήδη στο σπίτι, δεν μυρίζει έντονα και κοστίζει κυριολεκτικά ψίχουλα.

Τα 4 υλικά που θα χρειαστείς (πρόσεξε το Νο1)

Για περίπου 4 λίτρα υγρού παρμπρίζ, χρειάζεσαι:

1. Αποσταγμένο νερό

Το πιο κρίσιμο συστατικό. Όχι νερό βρύσης. Το αποσταγμένο (όπως αυτό για το σίδερο) δεν έχει άλατα και προστατεύει τα μπεκ από φράξιμο.



2. Λευκό ξίδι – 1 φλιτζάνι

Διαλύει άλατα και βρομιές, αφήνοντας το τζάμι καθαρό χωρίς γραμμές.



3. Υγρό πιάτων – 1 κουταλιά της σούπας

Κάνει τη «βαριά δουλειά» στα λίπη, στα έντομα και στις κουτσουλιές. Θέλει μέτρο, αλλιώς αφρίζει.



4. Ισοπροπυλική αλκοόλη ή μπλε οινόπνευμα (για τον χειμώνα)

Λειτουργεί ως αντιψυκτικό και εμποδίζει το πάγωμα όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν.

Η συνταγή βήμα-βήμα

Η διαδικασία είναι απλή, αλλά η σειρά παίζει ρόλο:

1. Βρες ένα άδειο μπιτόνι 4 λίτρων.

2. Ρίξε πρώτα μέσα το υγρό πιάτων και το ξίδι.

3. Χειμερινό SOS: Αν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, πρόσθεσε 1 έως 2 κούπες αλκοόλη.

4. Συμπλήρωσε το μπουκάλι με αποσταγμένο νερό.

5. Κλείσε και ανακίνησε απαλά – όχι έντονα, για να μη δημιουργηθεί αφρός.

Το tip του μηχανικού

Αν οι υαλοκαθαριστήρες αφήνουν γραμμές, μην τους αλλάξεις αμέσως. Πέρασε πρώτα τα λάστιχά τους με ένα πανί ποτισμένο σε σκέτο ξίδι. Μαλακώνουν και συχνά καθαρίζουν σαν καινούργιοι.

Προσοχή στην αποθήκευση

Το μείγμα μοιάζει με νερό, αλλά δεν είναι πόσιμο. Βάλε ευδιάκριτη ετικέτα στο δοχείο:

«ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΗΝ ΤΟ ΠΙΕΙΤΕ»

Φύλαξέ το μακριά από παιδιά και κατοικίδια, καθώς η αλκοόλη είναι τοξική.

Εσύ το έχεις δοκιμάσει ή χρησιμοποιείς έτοιμο υγρό; Θα άλλαζες; Το παρμπρίζ πάντως… θα σε ευχαριστήσει.

