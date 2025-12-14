Απαλλαγείτε από λίπη και άλατα στον νεροχύτη χωρίς χημικά

Ο νεροχύτης είναι από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα σημεία του σπιτιού και ταυτόχρονα ένα από τα πιο εύκολα σημεία όπου συσσωρεύονται άλατα, λίπη, οσμές και βακτήρια. Αν θέλετε καθαριότητα χωρίς επιβλαβή χημικά, υπάρχουν απλές, φυσικές λύσεις που είναι ασφαλείς για την υγεία και το περιβάλλον.

Μαγειρική σόδα και ξίδι: ο κλασικός φυσικός συνδυασμός

Η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως ήπιο απολεπιστικό, ενώ το ξίδι διαλύει άλατα και λίπη.

Πώς να το κάνετε:

Πασπαλίστε μαγειρική σόδα σε όλη την επιφάνεια του νεροχύτη.

Ψεκάστε ή ρίξτε λευκό ξίδι.

Αφήστε το μείγμα να αφρίσει για 5–10 λεπτά.

Τρίψτε με σφουγγάρι ή βούρτσα και ξεβγάλτε με ζεστό νερό.



Λεμόνι για λάμψη και απολύμανση

Το λεμόνι έχει φυσικές αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και αφήνει ευχάριστο άρωμα.

Tip:

Κόψτε ένα λεμόνι στη μέση, πασπαλίστε το με λίγη σόδα και τρίψτε τον νεροχύτη. Είναι ιδανικό για ανοξείδωτες επιφάνειες και για τη βρύση.

Αλάτι για δύσκολους λεκέδες

Το χοντρό αλάτι βοηθά στην απομάκρυνση επίμονων λεκέδων και λιπαρών υπολειμμάτων.

Πώς χρησιμοποιείται:

Ρίξτε αλάτι πάνω στον λεκέ.

Τρίψτε με υγρό πανί ή μισό λεμόνι.

Ξεβγάλτε καλά.



Καθαρισμός της αποχέτευσης χωρίς χημικά

Για να αποφύγετε τις άσχημες μυρωδιές:

Ρίξτε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα στην αποχέτευση.

Προσθέστε μισό φλιτζάνι ξίδι.

Κλείστε την τρύπα για 10 λεπτά.

Ρίξτε ζεστό (όχι καυτό) νερό.

Ξίδι για άλατα και θαμπάδα

Αν ο νεροχύτης έχει άλατα:

Βρέξτε χαρτί κουζίνας με ξίδι.

Ακουμπήστε το στα σημεία με άλατα για 15 λεπτά.

Σκουπίστε με μαλακό πανί.



Τι να αποφεύγετε

Μη χρησιμοποιείτε σύρμα ή πολύ σκληρά σφουγγάρια.

Αποφύγετε το καυτό νερό σε νεροχύτες πορσελάνης.

Μην αναμειγνύετε φυσικά υλικά με χημικά καθαριστικά.

Γιατί να προτιμήσετε φυσικό καθαρισμό

Δεν επιβαρύνει την υγεία και την αναπνοή σας.

Είναι ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια.

Προστατεύει τις σωληνώσεις και το περιβάλλον.

Κοστίζει ελάχιστα και βασίζεται σε υλικά που ήδη έχετε στο σπίτι.

Ο τακτικός καθαρισμός με φυσικά υλικά διατηρεί τον νεροχύτη καθαρό, λαμπερό και χωρίς οσμές, χωρίς να χρειάζεστε επιθετικά προϊόντα.

Διαβάστε ακόμα: Πώς να αφαιρέσεις λεκέδες από βαφή μαλλιών από ρούχα και πετσέτες