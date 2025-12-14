Τι να κάνεις με το λάδι μετά το τηγάνισμα: Μην το πετάς στον νεροχύτη

Το λάδι που μένει μετά το τηγάνισμα είναι κάτι που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει. Πολλοί το πετούν στον νεροχύτη από συνήθεια, όμως αυτή η πρακτική προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στο σπίτι όσο και στο περιβάλλον. Δες τι μπορείς – και τι δεν πρέπει – να κάνεις με το χρησιμοποιημένο λάδι.

Γιατί δεν πρέπει να το ρίχνεις στον νεροχύτη

Το τηγανισμένο λάδι:

στερεοποιείται μέσα στους σωλήνες,

προκαλεί φραξίματα και κακοσμία,

επιβαρύνει το αποχετευτικό σύστημα,

καταλήγει στη θάλασσα και μολύνει το περιβάλλον.

Ακόμα και μικρές ποσότητες, αν επαναλαμβάνονται, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα.

Μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις;

Ναι, υπό προϋποθέσεις:

Αν δεν έχει καεί ή μαυρίσει

Αν δεν μυρίζει έντονα

Αν έχει χρησιμοποιηθεί για τρόφιμα ίδιας κατηγορίας (π.χ. πατάτες)

Πώς:

Άφησέ το να κρυώσει τελείως

Σούρωσέ το με φίλτρο καφέ ή λεπτό σουρωτήρι

Φύλαξέ το σε γυάλινο δοχείο, σε σκοτεινό μέρος

Χρησιμοποίησέ το το πολύ 1-2 φορές ακόμα

Αν αφρίζει ή μυρίζει περίεργα, πέταξέ το.

Πώς να το πετάξεις σωστά στο σπίτι

Ο πιο απλός τρόπος:

Άφησέ το να κρυώσει

Ρίξ’ το σε άδειο πλαστικό μπουκάλι ή δοχείο

Κλείσε καλά και πέταξέ το στα σκουπίδια

Εναλλακτικά:

Ρίξε το λάδι σε χαρτί κουζίνας ή πριονίδι

Όταν απορροφηθεί, πέταξέ το στον κάδο

Τι να αποφύγεις

Νεροχύτη

Τουαλέτα

Μπαλκόνι ή έδαφος

Κάδο χωρίς δοχείο (χύμα)

Μικρό tip για λιγότερο λάδι

Χρησιμοποίησε μικρότερο τηγάνι

Προτίμησε φριτέζα αέρος

Τηγάνισε σε σωστή θερμοκρασία για να μην καίγεται

Το λάδι μετά το τηγάνισμα δεν είναι άχρηστο, αλλά ούτε και αθώο. Με λίγη προσοχή μπορείς:

να προστατεύσεις το σπίτι σου,

να βοηθήσεις το περιβάλλον,

να αποφύγεις έξοδα και ταλαιπωρία.

