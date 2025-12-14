# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τι να κάνεις με το λάδι μετά το τηγάνισμα: Μην το πετάς στον νεροχύτη

Το λάδι που μένει μετά το τηγάνισμα είναι κάτι που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει. Πολλοί το πετούν στον νεροχύτη από συνήθεια, όμως αυτή η πρακτική προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στο σπίτι όσο και στο περιβάλλον. Δες τι μπορείς – και τι δεν πρέπει – να κάνεις με το χρησιμοποιημένο λάδι.

Γιατί δεν πρέπει να το ρίχνεις στον νεροχύτη
Το τηγανισμένο λάδι:

  • στερεοποιείται μέσα στους σωλήνες,
  • προκαλεί φραξίματα και κακοσμία,
  • επιβαρύνει το αποχετευτικό σύστημα,
  • καταλήγει στη θάλασσα και μολύνει το περιβάλλον.

Ακόμα και μικρές ποσότητες, αν επαναλαμβάνονται, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα.

Μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις;
Ναι, υπό προϋποθέσεις:

  • Αν δεν έχει καεί ή μαυρίσει
  • Αν δεν μυρίζει έντονα
  • Αν έχει χρησιμοποιηθεί για τρόφιμα ίδιας κατηγορίας (π.χ. πατάτες)

Πώς:

  • Άφησέ το να κρυώσει τελείως
  • Σούρωσέ το με φίλτρο καφέ ή λεπτό σουρωτήρι
  • Φύλαξέ το σε γυάλινο δοχείο, σε σκοτεινό μέρος
  • Χρησιμοποίησέ το το πολύ 1-2 φορές ακόμα
  • Αν αφρίζει ή μυρίζει περίεργα, πέταξέ το.

Πώς να το πετάξεις σωστά στο σπίτι
Ο πιο απλός τρόπος:

  • Άφησέ το να κρυώσει
  • Ρίξ’ το σε άδειο πλαστικό μπουκάλι ή δοχείο
  • Κλείσε καλά και πέταξέ το στα σκουπίδια

Εναλλακτικά:

  • Ρίξε το λάδι σε χαρτί κουζίνας ή πριονίδι
  • Όταν απορροφηθεί, πέταξέ το στον κάδο

Τι να αποφύγεις

  • Νεροχύτη
  • Τουαλέτα
  • Μπαλκόνι ή έδαφος
  • Κάδο χωρίς δοχείο (χύμα)

Μικρό tip για λιγότερο λάδι

  • Χρησιμοποίησε μικρότερο τηγάνι
  • Προτίμησε φριτέζα αέρος
  • Τηγάνισε σε σωστή θερμοκρασία για να μην καίγεται

Το λάδι μετά το τηγάνισμα δεν είναι άχρηστο, αλλά ούτε και αθώο. Με λίγη προσοχή μπορείς:

  • να προστατεύσεις το σπίτι σου,
  • να βοηθήσεις το περιβάλλον,
  • να αποφύγεις έξοδα και ταλαιπωρία.

