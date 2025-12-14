Τι να κάνεις με το λάδι μετά το τηγάνισμα: Μην το πετάς στον νεροχύτη

Το λάδι που μένει μετά το τηγάνισμα είναι κάτι που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει. Πολλοί το πετούν στον νεροχύτη από συνήθεια, όμως αυτή η πρακτική προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στο σπίτι όσο και στο περιβάλλον. Δες τι μπορείς – και τι δεν πρέπει – να κάνεις με το χρησιμοποιημένο λάδι.
Γιατί δεν πρέπει να το ρίχνεις στον νεροχύτη
Το τηγανισμένο λάδι:
- στερεοποιείται μέσα στους σωλήνες,
- προκαλεί φραξίματα και κακοσμία,
- επιβαρύνει το αποχετευτικό σύστημα,
- καταλήγει στη θάλασσα και μολύνει το περιβάλλον.
Ακόμα και μικρές ποσότητες, αν επαναλαμβάνονται, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα.
Μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις;
Ναι, υπό προϋποθέσεις:
- Αν δεν έχει καεί ή μαυρίσει
- Αν δεν μυρίζει έντονα
- Αν έχει χρησιμοποιηθεί για τρόφιμα ίδιας κατηγορίας (π.χ. πατάτες)
Πώς:
- Άφησέ το να κρυώσει τελείως
- Σούρωσέ το με φίλτρο καφέ ή λεπτό σουρωτήρι
- Φύλαξέ το σε γυάλινο δοχείο, σε σκοτεινό μέρος
- Χρησιμοποίησέ το το πολύ 1-2 φορές ακόμα
- Αν αφρίζει ή μυρίζει περίεργα, πέταξέ το.
Πώς να το πετάξεις σωστά στο σπίτι
Ο πιο απλός τρόπος:
- Άφησέ το να κρυώσει
- Ρίξ’ το σε άδειο πλαστικό μπουκάλι ή δοχείο
- Κλείσε καλά και πέταξέ το στα σκουπίδια
Εναλλακτικά:
- Ρίξε το λάδι σε χαρτί κουζίνας ή πριονίδι
- Όταν απορροφηθεί, πέταξέ το στον κάδο
Τι να αποφύγεις
- Νεροχύτη
- Τουαλέτα
- Μπαλκόνι ή έδαφος
- Κάδο χωρίς δοχείο (χύμα)
Μικρό tip για λιγότερο λάδι
- Χρησιμοποίησε μικρότερο τηγάνι
- Προτίμησε φριτέζα αέρος
- Τηγάνισε σε σωστή θερμοκρασία για να μην καίγεται
Το λάδι μετά το τηγάνισμα δεν είναι άχρηστο, αλλά ούτε και αθώο. Με λίγη προσοχή μπορείς:
- να προστατεύσεις το σπίτι σου,
- να βοηθήσεις το περιβάλλον,
- να αποφύγεις έξοδα και ταλαιπωρία.
