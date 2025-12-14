Πώς να καθαρίσεις το μπαλκόνι τον χειμώνα: Εύκολα tips

Ο χειμώνας δεν είναι η πιο φιλική εποχή για δουλειές στο σπίτι, όμως το μπαλκόνι χρειάζεται φροντίδα ακόμα και τους κρύους μήνες. Η υγρασία, η σκόνη, τα φύλλα και τα νερά της βροχής μπορούν εύκολα να το κάνουν να δείχνει παρατημένο. Με λίγα σωστά βήματα, μπορείς να το καθαρίσεις γρήγορα, πρακτικά και χωρίς ταλαιπωρία, ακόμα και τον χειμώνα.

Γιατί είναι σημαντικός ο χειμερινός καθαρισμός

Αποτρέπει τη συσσώρευση υγρασίας και μούχλας

Προστατεύει πλακάκια, αρμούς και κουφώματα

Κάνει το μπαλκόνι πιο ασφαλές (λιγότερη γλίτσα)

Προετοιμάζει τον χώρο για την άνοιξη

Βήμα 1: Διάλεξε σωστή στιγμή

Προτίμησε:

Ηλιόλουστη μέρα χωρίς βροχή

Ώρες με ήπια θερμοκρασία (μεσημέρι)

Όχι πολύ αέρα, για να μη μεταφέρεται η βρωμιά

Ακόμα και 30 λεπτά αρκούν αν έχεις σχέδιο.

Βήμα 2: Μάζεψε πρώτα τα “στεγνά”

Πριν βάλεις νερό:

Σκούπισε φύλλα, χώματα και σκόνη με σκούπα ή φαράσι

Τίναξε χαλιά ή ψάθες

Μετακίνησε γλάστρες και έπιπλα

Tip: Ένα σκουπάκι με μαλακή τρίχα δουλεύει καλύτερα σε υγρά πλακάκια.

Βήμα 3: Καθάρισε πλακάκια χωρίς υπερβολικό νερό

Τον χειμώνα αποφεύγουμε το μούλιασμα.

Ιδανικό μείγμα καθαρισμού:

Χλιαρό νερό

Λίγο υγρό πιάτων ή πράσινο σαπούνι

Μερικές σταγόνες ξύδι (για άλατα & υγρασία)

Σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα καλά στραγγισμένη και πέρασμα γρήγορο.

Βήμα 4: Πρόσεξε ιδιαίτερα τους αρμούς

Η υγρασία “κάθεται” στους αρμούς.

Παλιά οδοντόβουρτσα

Μαγειρική σόδα + λίγο νερό

Τρίψε απαλά και σκούπισε με νωπό πανί

Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας.

Βήμα 5: Καθάρισε κάγκελα και τζάμια

Πανί μικροϊνών με νερό & λίγο ξύδι

Στέγνωσε αμέσως για να μην αφήσει σημάδια

Απόφυγε καθαριστικά με αμμωνία σε πολύ κρύο



Βήμα 6: Γλάστρες & φυτά

Αφαίρεσε ξερά φύλλα

Σκούπισε τις βάσεις των γλαστρών

Απόφυγε πότισμα αμέσως μετά τον καθαρισμό

Έτσι μειώνεις τη μόνιμη υγρασία στο πάτωμα.

Βήμα 7: Στέγνωμα – το πιο σημαντικό βήμα

Άφησε:

Την πόρτα ή το παράθυρο ανοιχτό για λίγο

Το μπαλκόνι να αεριστεί καλά

Το καλό στέγνωμα αποτρέπει γλιστρήματα και μυρωδιές.

Extra tips για τον χειμώνα

Μην χρησιμοποιείς χλωρίνη συχνά → κρατά υγρασία

Απόφυγε πιεστικό νερού

Ένα μικρό λαστιχένιο χαλάκι βοηθά να κρατάς καθαρό τον χώρο



Ο καθαρισμός του μπαλκονιού τον χειμώνα δεν χρειάζεται κόπο ούτε ώρες. Με σωστή στιγμή, λίγο νερό και τα κατάλληλα υλικά, κρατάς τον χώρο καθαρό, ασφαλή και έτοιμο για την άνοιξη.

Διαβάστε ακόμα: Πώς να μετατρέψεις τη βιβλιοθήκη σου στο πιο cozy σημείο των Χριστουγέννων