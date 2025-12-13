Ψάχνεις φθηνά αεροπορικά; Δες το trick του Google Flights που ξεκλειδώνει τις φθηνότερες πτήσεις

Αν ψάχνεις αεροπορικά εισιτήρια και ξεκινάς πάντα γράφοντας έναν συγκεκριμένο προορισμό, μάλλον χάνεις τις καλύτερες ευκαιρίες. Τις τελευταίες εβδομάδες, στα social media – κυρίως στο TikTok – έχει γίνει viral ένα απλό «κόλπο» που δείχνει πώς να αξιοποιήσεις σωστά τα εργαλεία της Google και του Skyscanner για να βρεις πτήσεις με τιμές που μοιάζουν απίθανες.

Δεν πρόκειται για κάποιο μυστικό που κρύβεται επίτηδες, αλλά για λειτουργίες που οι περισσότεροι απλώς αγνοούμε. Δείτε πώς δουλεύει το viral hack και ποια ακόμη tricks μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα στο επόμενο ταξίδι.

1. Το viral hack του Google Flights

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το Google Flights με τον «παραδοσιακό» τρόπο: γράφουν αφετηρία και προορισμό. Αν όμως θέλετε πραγματικά χαμηλές τιμές, η λογική πρέπει να αλλάξει.

Η διαδικασία είναι απλή:

- Μπαίνετε στο Google Flights.

- Συμπληρώνετε μόνο την πόλη αναχώρησης (π.χ. Αθήνα).

- Αφήνετε κενό το πεδίο του προορισμού.

- Στις ημερομηνίες επιλέγετε «Ευέλικτες ημερομηνίες» και διαλέγετε «Όλο τον μήνα» ή «Επόμενο 6μηνο».

- Πατάτε «Εξερεύνηση».

Αμέσως εμφανίζεται ένας διαδραστικός χάρτης με τις χαμηλότερες τιμές προς δεκάδες προορισμούς. Εκεί μπορεί να ανακαλύψετε πτήσεις για Μιλάνο με 25€ ή για Βουδαπέστη με 30€, απλώς επειδή οι ημερομηνίες είναι διαφορετικές από αυτές που είχατε στο μυαλό σας.

2. Η «παγίδα» της βαλίτσας

Οι τιμές-σοκ έχουν έναν αστερίσκο. Στις περισσότερες πλατφόρμες (Google Flights, Skyscanner, Kayak), η αρχική τιμή αφορά το βασικό εισιτήριο, συνήθως μόνο με προσωπικό αντικείμενο ή μικρή τσάντα.

Πριν προχωρήσετε σε κράτηση, αξίζει να ενεργοποιήσετε τα φίλτρα και να προσθέσετε «1 χειραποσκευή». Πολύ συχνά, ένα εισιτήριο που φαίνεται φθηνότερο, τελικά κοστίζει περισσότερο από ένα άλλο, μόλις προστεθεί η βαλίτσα.

3. Το εργαλείο “Skyscanner Savings Generator”

Το Skyscanner διαθέτει ένα λιγότερο γνωστό εργαλείο, το Savings Generator. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε:

- το αεροδρόμιο αναχώρησης

- τον μήνα που σας ενδιαφέρει

Το εργαλείο εμφανίζει τη μέση τιμή εισιτηρίων για την περίοδο, αλλά και το πότε θεωρείται ιδανικό να γίνει η κράτηση, ώστε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή τιμή.

4. Κλείστε ξενοδοχείο… απευθείας

Οι πλατφόρμες κρατήσεων είναι εξαιρετικές για έρευνα, όμως χρεώνουν προμήθεια στον ξενοδόχο, που συνήθως φτάνει το 15%–20%.

Το απλό κόλπο είναι το εξής: βρίσκετε το ξενοδοχείο στην πλατφόρμα, βλέπετε την τιμή και στη συνέχεια επικοινωνείτε απευθείας μαζί τους, είτε τηλεφωνικά είτε με email. Αναφέροντας την τιμή που είδατε online, συχνά θα πετύχετε χαμηλότερη χρέωση, δωρεάν πρωινό ή ακόμη και αναβάθμιση δωματίου.

5. Μην αγνοείτε τα “Price Alerts”

Η παρόρμηση να κλείσουμε αμέσως μόλις δούμε μια καλή τιμή είναι συνηθισμένη, αλλά όχι πάντα σωστή. Στο Google Flights υπάρχει η επιλογή «Παρακολούθηση τιμών».

Ενεργοποιώντας τη, λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email όταν η τιμή πέσει ή όταν το σύστημα εκτιμά ότι σύντομα θα αυξηθεί. Έτσι μπορείτε να αποφασίσετε με περισσότερα δεδομένα και λιγότερο άγχος.

Το συμπέρασμα; Τα φθηνά ταξίδια δεν είναι θέμα τύχης, αλλά σωστής χρήσης των εργαλείων. Αν αλλάξετε λίγο τον τρόπο που ψάχνετε, μπορεί να ανακαλύψετε προορισμούς που δεν είχατε καν σκεφτεί – και σε τιμές που δύσκολα θα πιστεύατε.

