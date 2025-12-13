Πώς να καθαρίσετε λεκέδες από κρασί σε ξύλινα πατώματα

Ένα ποτήρι κρασί που χύνεται στο ξύλινο πάτωμα μπορεί να προκαλέσει πανικό, ειδικά αν πρόκειται για φυσικό ξύλο ή παρκέ. Το κρασί απορροφάται εύκολα από το ξύλο και αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να αφήσει μόνιμα σημάδια. Ευτυχώς, υπάρχουν ασφαλείς τρόποι να καθαρίσετε τον λεκέ χωρίς να αλλοιώσετε το πάτωμα.

Το πιο σημαντικό βήμα: Αντιδράστε αμέσως

Όσο πιο φρέσκος είναι ο λεκές, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να φύγει τελείως.

Σκουπίστε αμέσως το κρασί με απορροφητικό χαρτί ή καθαρό πανί

Μην τρίβετε — ταμπονάρετε απαλά

Αποφύγετε το πολύ νερό, γιατί το ξύλο φουσκώνει



Πώς να καθαρίσετε φρέσκο λεκέ από κρασί



1. Μαγειρική σόδα και νερό

Ιδανική λύση για φυσικά ξύλινα πατώματα.

Ανακατέψτε λίγη μαγειρική σόδα με ελάχιστο νερό μέχρι να γίνει πάστα

Απλώστε την απαλά πάνω στον λεκέ

Αφήστε τη 10–15 λεπτά

Σκουπίστε με νωπό πανί και στεγνώστε καλά

Η σόδα απορροφά τη χρωστική χωρίς να «καίει» το ξύλο.

2. Λευκό ξίδι (μόνο για βερνικωμένο ξύλο)

Χρησιμοποιείται με προσοχή.

Αναμείξτε 1 μέρος ξίδι με 3 μέρη νερό

Βουτήξτε ελαφρά ένα πανί και περάστε τον λεκέ

Στεγνώστε αμέσως

Μην το χρησιμοποιείτε σε ακατέργαστο ή παλιό ξύλο.

Τι να κάνετε αν ο λεκές έχει στεγνώσει

Μαγειρική σόδα + ήπιο σαπούνι πιάτων

Ρίξτε λίγη σόδα στον λεκέ

Προσθέστε 1 σταγόνα υγρό πιάτων

Τρίψτε απαλά με μαλακό πανί

Καθαρίστε με ελαφρώς νωπό πανί και στεγνώστε



Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε ποτέ

Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή αμμωνία

Μην τρίβετε με σκληρά σφουγγάρια

Μην αφήνετε το ξύλο βρεγμένο

Μην ρίχνετε απευθείας καυτό νερό



Extra tip για παλιά πατώματα

Αν μείνει ελαφριά σκιά:

Περάστε το σημείο με λίγο ελαιόλαδο ή ειδικό λάδι ξύλου

Σκουπίστε καλά για να επανέλθει η όψη

Το κρασί στο ξύλινο πάτωμα δεν σημαίνει καταστροφή. Με γρήγορη αντίδραση, ήπια υλικά και σωστή τεχνική, ο λεκές μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς ίχνος.

