Φυσικό λίπασμα χωρίς κόστος: Το μυστικό του νερού από το ρύζι

Την επόμενη φορά που θα πλύνετε ή θα βράσετε ρύζι, μην πετάξετε το νερό. Αυτό που συνήθως καταλήγει στον νεροχύτη μπορεί να μετατραπεί σε φυσικό λίπασμα για φυτά εσωτερικού χώρου και να τους δώσει την τόνωση που χρειάζονται.

Συνήθως καλλιεργούμε φυτά για να καταλήξουν στο πιάτο μας. Σε αυτή την περίπτωση όμως, συμβαίνει το αντίστροφο: ένα υλικό της κουζίνας γίνεται σύμμαχος της γλάστρας.

Γιατί το νερό από το ρύζι ωφελεί τα φυτά

Το νερό από το ρύζι περιέχει κάλιο, φώσφορο, ασβέστιο, σίδηρο και άζωτο – στοιχεία που βοηθούν τα φυτά να αναπτύσσονται πιο ζωηρά.

Παράλληλα:

- ενισχύει την απορρόφηση νερού από το έδαφος

- βοηθά τη δράση των ωφέλιμων βακτηρίων

- διευκολύνει την πρόσβαση των ριζών στα θρεπτικά συστατικά

Προσοχή όμως: μία φορά τον μήνα είναι αρκετή. Η υπερβολή μπορεί να σκληρύνει το χώμα.

Τα δύο είδη «νερού από ρύζι»

Υπάρχουν δύο τρόποι να το αξιοποιήσετε, ανάλογα με το πώς μαγειρεύετε:

- Νερό από πλύσιμο ρυζιού

Αν πλένετε το ρύζι για να φύγει το άμυλο, κρατήστε το θολό, λευκό υγρό. Τρίψτε τους κόκκους με τα χέρια, στραγγίξτε και φυλάξτε το νερό.

- Νερό από βράσιμο

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μόνο αν είναι χωρίς αλάτι.

Φυλάξτε το σε βαζάκι ή ψεκαστήρα και χρησιμοποιήστε το μέσα στην εβδομάδα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, αραιώστε το με καθαρό νερό.

Φυτά εσωτερικού χώρου που το αγαπούν

- Σανσβιέρια (Snake Plant)

Ανθεκτική και λιτοδίαιτη, αλλά εκτιμά μια μικρή ενίσχυση κάθε 2–4 εβδομάδες. Προσοχή στο υπερβολικό πότισμα.

- Μονστέρα (Monstera)

Χρειάζεται λίπανση περίπου μία φορά τον μήνα, κυρίως άνοιξη–καλοκαίρι. Το νερό από ρύζι μπορεί να αντικαταστήσει το έτοιμο λίπασμα.

- Πόθος (Pothos)

Ευνοείται από λίπανση όλο τον χρόνο. Προσθέστε νερό από ρύζι περίπου μία φορά τον μήνα.

- Σπαθίφυλλο (Peace Lily)

Το άμυλο και οι βιταμίνες του ρυζιού βοηθούν το ριζικό του σύστημα και στηρίζουν την ανθοφορία.

- Αλόη (Aloe vera)

Χρειάζεται άζωτο για δυνατά φύλλα. Χρησιμοποιήστε μόνο νερό από ρύζι χωρίς αλάτι.

- Χλωρόφυτο (Spider Plant)

Επωφελείται από μηνιαία λίπανση την άνοιξη και το καλοκαίρι, λιγότερο το φθινόπωρο.

- Ορχιδέες (Orchids)

Ευαίσθητες αλλά ωφελούνται όταν το νερό από ρύζι είναι αραιωμένο και εναλλάσσεται με καθαρό νερό κάθε 2–4 εβδομάδες.

Συμπέρασμα

Ένα απλό υλικό της κουζίνας μπορεί να γίνει σύμμαχος της φροντίδας των φυτών. Με μέτρο και σωστή χρήση, το νερό από το ρύζι προσφέρει θρέψη χωρίς κόστος – και χωρίς χημικά.

