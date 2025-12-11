Πώς να αφαιρέσεις λεκέδες από βαφή μαλλιών από ρούχα και πετσέτες

Με το άνοιγμα των κομμωτηρίων να γίνεται με κανόνες και ραντεβού, δεν είναι καθόλου απίθανο να χρειαστεί – για άλλη μια φορά – να βάψεις τα μαλλιά σου στο σπίτι. Κι ενώ το χρώμα συνήθως «βγαίνει», οι λεκέδες από βαφή στα ρούχα και τις πετσέτες συχνά μένουν εκεί ως… αναμνηστικό.

Για να μην αγχωθείς άλλο, συγκεντρώσαμε τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να καθαρίσεις τα υφάσματα, είτε πρόκειται για ξανθιά, κόκκινη ή καστανή βαφή.

Πριν ξεκινήσεις τη βαφή

Φόρεσε κάτι άνετο, παλιό και… αναλώσιμο, ώστε να μην προσθέσεις επιπλέον άγχος στη διαδικασία. Παρότι αυτό μειώνει το ρίσκο, κανείς δεν θέλει να καταστραφεί μια πετσέτα ή μπλούζα επειδή «έπεσε» λίγο χρώμα.

1. Αντέδρασε γρήγορα

Όσο πιο άμεσα αντιμετωπίσεις τον λεκέ, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να τον αφαιρέσεις τελείως. Βάλε το ύφασμα αμέσως κάτω από κρύο νερό για να απομακρύνεις όσο χρώμα δεν έχει ποτίσει ακόμη την ίνα.

2. Μαγειρική σόδα + λευκό ξίδι

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς συνδυασμούς:

Διάλυσε δύο κουταλάκια μαγειρική σόδα σε ένα ποτήρι λευκό ξίδι.

Ρίξε μικρή ποσότητα πάνω στον λεκέ και άφησέ το για περίπου μία ώρα.

Τρίψε απαλά και ξέπλυνε καλά πριν μπει στο πλυντήριο.

Αν μείνουν «σκιές», επανέλαβε πριν στεγνώσει το ύφασμα.

3. Απορρυπαντικό πιάτων + αμμωνία

Ιδανικό για πιο έντονους λεκέδες:

Ανακάτεψε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό με μία κουταλιά αμμωνία και μερικές σταγόνες απορρυπαντικό πιάτων.

Άπλωσε το μείγμα στο σημείο και άφησέ το να δράσει για μία ώρα.

Τρίψε, ξέπλυνε και στη συνέχεια πλύνε το ύφασμα κανονικά.

Πάντα δοκίμασε πρώτα σε μια μικρή, κρυφή περιοχή για να βεβαιωθείς πως το ύφασμα δεν αλλοιώνεται.

4. Σαπούνι πιάτων + μαγειρική σόδα για φρέσκους λεκέδες

Για λεκέδες που μόλις δημιουργήθηκαν:

Φτιάξε μια πάστα με σαπούνι πιάτων και μαγειρική σόδα.

Εφάρμοσέ τη πάνω στον λεκέ και τρίψε με μια μαλακή βούρτσα.

Ξέπλυνε με χλιαρό νερό.

Αποτελεί γρήγορη λύση πριν ο λεκές προλάβει να «δέσει».

5. Λευκό ξίδι για φυσικό καθαρισμό

Για όσους προτιμούν πιο ήπια μέθοδο:

Ανακάτεψε ίσα μέρη ξίδι και νερό.

Ταμπονάρισε τον λεκέ με ένα καθαρό πανί.

Πλύνε το ρούχο κανονικά.



6. Ζεστό νερό (μόνο όταν το ύφασμα το επιτρέπει)

Σε επίμονες περιπτώσεις, ένα πλύσιμο σε υψηλότερη θερμοκρασία βοηθά να «σπάσει» η χρωστική. Έλεγξε πάντα την ετικέτα του ρούχου.

Μην αφήσεις ποτέ το ύφασμα να στεγνώσει πριν εξαφανιστεί ο λεκές. Η θερμότητα – από ήλιο, καλοριφέρ ή στεγνωτήριο – τον σταθεροποιεί και κάνει την αφαίρεση πολύ δυσκολότερη.

