Μανταρίνια: Γιατί να μην πετάξετε ξανά τις φλούδες τους

Το μανταρίνι είναι από τα πιο αγαπημένα και θρεπτικά φρούτα του χειμώνα, πλούσιο σε βιταμίνες C, A και του συμπλέγματος Β. Εκτός από τη συμβολή του στη λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και του πεπτικού συστήματος, προσφέρει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: οι φλούδες του μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους και δεν χρειάζεται να καταλήγουν στα σκουπίδια.

Πώς να αξιοποιήσετε τις φλούδες από τα μανταρίνια
1. Γλυκό του κουταλιού και μαρμελάδες
Οι φλούδες είναι ιδανική πρώτη ύλη για παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού ή για μια αρωματική μαρμελάδα μανταρίνι, με έντονο άρωμα και γεύση.

2. Αποξηραμένες φλούδες για τσάι
Τα εσπεριδοειδή δίνουν εξαιρετικό άρωμα στα ροφήματα. Αποξηράνετε τις φλούδες στο φούρνο και φυλάξτε τις σε αεροστεγές δοχείο. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα στο τσάι σας για να αναδείξετε τη γεύση του.

3. Λάδι μανταρινιού
Το αρωματικό λάδι μανταρινιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη μαγειρική όσο και στη ζαχαροπλαστική.

Βήματα παρασκευής:

Θρυμματίστε τις φλούδες με λίγο ελαιόλαδο σε γουδί.
Μεταφέρετε το μείγμα σε βάζο, προσθέστε επιπλέον λάδι και αφήστε το 6–7 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.
Σουρώστε το σε καθαρό δοχείο και το λάδι είναι έτοιμο.
Οι φλούδες του μανταρινιού κρύβουν αρωματικά και θρεπτικά οφέλη που μπορούν να αξιοποιηθούν εύκολα στην καθημερινότητα.

