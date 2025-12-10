Το κινητό έχει περισσότερα μικρόβια από την τουαλέτα: Ο σωστός τρόπος καθαρισμού χωρίς να φθαρεί η οθόνη

Το κινητό τηλέφωνο είναι από τα αντικείμενα που αγγίζουμε εκατοντάδες φορές την ημέρα, το ακουμπάμε στο πρόσωπο, το αφήνουμε σε γραφεία, τραπέζια και τσάντες – αλλά σπάνια το καθαρίζουμε σωστά. Έρευνες έχουν δείξει ότι μια οθόνη κινητού μπορεί να φιλοξενεί περισσότερα μικρόβια ακόμη και από το καπάκι της τουαλέτας, με βακτήρια όπως E. coli, σταφυλόκοκκο και στρεπτόκοκκο να εντοπίζονται σε καθημερινή χρήση. Σύμφωνα με τον μικροβιολόγο Dr. Charles Gerba, ιοί όπως ο νοροϊός μπορούν να επιβιώσουν στην επιφάνεια της συσκευής για εβδομάδες.

Παρά τον κίνδυνο, πολλοί χρησιμοποιούν λάθος προϊόντα. Καθαριστικά τζαμιών, χλωρίνη, υγρά κουζίνας ή χαρτί κουζίνας μπορούν να καταστρέψουν την ελαιοφοβική επίστρωση της οθόνης και να προκαλέσουν μικρο-γρατσουνιές. Οι κατασκευαστές κινητών συστήνουν να αποφεύγεται επίσης ο απευθείας ψεκασμός πάνω στη συσκευή, καθώς το υγρό μπορεί να εισχωρήσει σε ηχεία και θύρες φόρτισης.

Ο ασφαλέστερος τρόπος καθαρισμού ξεκινά με τη σωστή προετοιμασία: αφαίρεση της θήκης, απενεργοποίηση της συσκευής και χρήση ενός στεγνού πανιού μικροϊνών για το πρώτο πέρασμα. Το πανί απομακρύνει λίπη και σκόνη, μειώνοντας παράλληλα μέρος των μικροβίων χάρη στην τριβή.

Για απολύμανση, ειδικοί προτείνουν μαντηλάκια με ισοπροπυλική αλκοόλη 70% ή αντίστοιχα απολυμαντικά προϊόντα. Αν το μαντηλάκι είναι ιδιαίτερα υγρό, πρέπει να στραγγίζεται, ώστε να μη στάξει στη συσκευή. Η οθόνη, τα κουμπιά και η πλάτη μπορούν να καθαριστούν απαλά, με προσοχή στις ανοικτές εισόδους της συσκευής. Ένα κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος δράσης: για να εξουδετερωθούν τα μικρόβια, η επιφάνεια πρέπει να παραμείνει ελαφρώς υγρή για περίπου πέντε λεπτά χωρίς να σκουπιστεί.

Η θήκη του κινητού χρειάζεται εξίσου σχολαστικό καθαρισμό. Οι θήκες σιλικόνης και πλαστικού μπορούν να πλυθούν με ζεστό νερό και σαπούνι, ενώ πρέπει να στεγνώσουν πλήρως πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όσο για τη συχνότητα καθαρισμού, οι ειδικοί συστήνουν καθημερινό πέρασμα με μικροΐνες και απολύμανση κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Για όσους εργάζονται σε χώρους με υψηλή έκθεση μικροβίων ή είναι άρρωστοι, ο καθαρισμός καλό είναι να γίνεται συχνότερα.

Πολλά ερωτήματα προκύπτουν για εναλλακτικές μεθόδους, όπως οι απολυμαντικές λάμπες UV. Αν και ορισμένες συσκευές έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, η ποιότητα και η ισχύς τους διαφέρουν σημαντικά από προϊόν σε προϊόν. Όσον αφορά το οινόπνευμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν είναι αραιωμένο σε σωστή αναλογία και εφαρμοστεί με προσοχή. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ακόμη και τα προστατευτικά τζαμάκια χρειάζονται καθαρισμό, αφού τα μικρόβια παραμένουν στην επιφάνεια.

Ένα πρακτικό συμπέρασμα: το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι ο τρόπος καθαρισμού, αλλά ο τόπος χρήσης. Η τουαλέτα αποτελεί το Νο1 σημείο μόλυνσης κινητών τηλεφώνων. Η μεταφορά μικροβίων γίνεται εύκολα μέσω των χεριών και καταλήγει στην οθόνη, την οποία στη συνέχεια ακουμπάμε στο πρόσωπο.

Η τακτική συντήρηση της συσκευής δεν προστατεύει μόνο την υγεία αλλά και τη μακροζωία της οθόνης, η οποία μπορεί να φθαρεί αν καθαρίζεται με λάθος προϊόντα. Με απλά βήματα και σωστά υλικά, ο καθαρισμός γίνεται ασφαλής, αποτελεσματικός και σημαντικά πιο υγιεινός στην καθημερινή χρήση.

