Τα 5 ταξιδιωτικά hacks που ρίχνουν τις τιμές στα εισιτήρια: Το viral κόλπο του Google Flights

Τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο που υπόσχονται αεροπορικά εισιτήρια σε τιμές που μοιάζουν απίστευτες. Η πραγματικότητα όμως κρύβεται στη σωστή αξιοποίηση των εργαλείων αναζήτησης, τα οποία μπορούν πράγματι να αποκαλύψουν επιλογές ταξιδιού με 20 ή 30 ευρώ, αρκεί να χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Το τελευταίο διάστημα ένα συγκεκριμένο κόλπο του Google Flights έγινε viral, ενώ παράλληλα υπάρχουν ακόμη τέσσερις μέθοδοι που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος ενός ταξιδιού.

1. Το viral hack του Google Flights

Οι περισσότεροι χρήστες αναζητούν πτήση με κλασικό τρόπο, πληκτρολογώντας τη διαδρομή που επιθυμούν. Η πιο οικονομική προσέγγιση είναι διαφορετική:

Επιλέγετε μόνο την πόλη αναχώρησης.

Αφήνετε τον προορισμό κενό.

Επιλέγετε «Ευέλικτες ημερομηνίες».

Μεταβαίνετε στη λειτουργία “Explore”.

Ο διαδραστικός χάρτης που εμφανίζεται εμφανίζει τις χαμηλότερες τιμές για δεκάδες προορισμούς παγκοσμίως, συχνά σε ημερομηνίες που δεν θα σκεφτόσασταν. Έτσι προκύπτουν πτήσεις προς Μιλάνο, Βουδαπέστη ή Βουκουρέστι σε τιμές που ξεκινούν από 25–30 ευρώ.

2. Η παγίδα της βαλίτσας

Οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν συνήθως την τιμή για το βασικό ναύλο, που περιλαμβάνει μόνο μικρή προσωπική τσάντα. Πριν την ολοκλήρωση της κράτησης, είναι απαραίτητο να προστεθεί χειραποσκευή μέσω των φίλτρων της πλατφόρμας. Συχνά μια φαινομενικά οικονομική πτήση γίνεται τελικά ακριβότερη από άλλες επιλογές όταν προστεθεί το κόστος αποσκευών. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται πάντα με τον ίδιο τύπο ναύλου.

3. Το εργαλείο “Skyscanner Savings Generator”

Το Skyscanner διαθέτει λειτουργία που δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστή αλλά αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη. Με βάση το αεροδρόμιο αναχώρησης και τον μήνα επιθυμίας, το εργαλείο παρουσιάζει:

Τη μέση τιμή για την περίοδο.

Τον ιδανικό χρόνο πριν το ταξίδι για την πιο συμφέρουσα τιμή.

Η δυνατότητα αυτή βοηθά να προγραμματιστεί η αγορά εισιτηρίων με μεγαλύτερη ακρίβεια, αποφεύγοντας περιττές αυξήσεις.

4. Η αναπάντεχη λύση του τηλεφωνήματος για ξενοδοχεία

Οι μεγάλες πλατφόρμες κράτησης διευκολύνουν την έρευνα, όμως επιβαρύνουν τους συνεργαζόμενους καταλύματα με υψηλές προμήθειες. Ένας απλός τρόπος εξοικονόμησης είναι η απευθείας επικοινωνία με το ξενοδοχείο, αφού προηγουμένως εντοπιστεί η τιμή μέσω της πλατφόρμας. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσφέρεται χαμηλότερη χρέωση ή πρόσθετο όφελος, όπως δωρεάν πρωινό.

5. Τα “Price Alerts” που προειδοποιούν εγκαίρως

Οι τιμές των εισιτηρίων αλλάζουν διαρκώς. Με την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων όπως το “Track Prices” του Google Flights, ο χρήστης ενημερώνεται όταν παρατηρείται πτώση τιμής ή εμπορική τάση αύξησης. Η λειτουργία αυτή μειώνει τον κίνδυνο αγοράς σε μη συμφέρουσα στιγμή.



Συχνές Ερωτήσεις

Ισχύει ότι η Τρίτη είναι η φθηνότερη ημέρα για κράτηση;

Όχι. Οι αλγόριθμοι τιμολόγησης λειτουργούν συνεχώς και δεν ακολουθούν πλέον σταθερά εβδομαδιαία μοτίβα. Στις πτήσεις Ευρώπης–εσωτερικού οι καλύτερες τιμές εντοπίζονται συνήθως 1–3 μήνες πριν το ταξίδι, ενώ για υπερατλαντικά 2–6 μήνες.

Είναι το Momondo ασφαλές για αναζήτηση;

Ναι. Ανήκει στον ίδιο όμιλο με το Kayak και εντοπίζει συχνά «hacker fares», δηλαδή συνδυασμούς διαφορετικών εταιρειών για αναχώρηση και επιστροφή, που δεν εμφανίζονται αλλού.

Είναι καλύτερο να κλείνω από τρίτο site ή απευθείας από την αεροπορική;

Η πιο ασφαλής επιλογή είναι η απευθείας κράτηση. Σε περίπτωση αλλαγών, καθυστερήσεων ή ακυρώσεων, η εξυπηρέτηση από την εταιρεία είναι σαφώς πιο άμεση και ξεκάθαρη σε σύγκριση με τους μεσάζοντες.

